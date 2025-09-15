深圳無償獻血　加拿大慈善會長龍佳策劃

活動當天參與獻血人數53人，成功獻血52人，總血量18100ml。 龍佳還任深圳盛波爾集團董事長、多明尼加共和國經貿投資促進會執行主席、深圳獅子會成員。 中評社香港9月15日電／近日，在廣東省深圳市有個較大規模的無償獻血活動，引發各方稱讚。



深圳血液中心、寶安區中心血站和龍崗區中心血站，聯手組織深圳獅子會及其紅荔服務隊、深圳市盛波爾生命科學技術有限責任公司、深圳銀星集團等企業，在廣東省深圳坪山區國家級生物產業園，一起開展無償獻血活動。



活動當天參與獻血人數53人，成功獻血52人，總血量18100ml。



獲悉，參加此次無償獻血活動的人士，其中有不少是企業家；儘管工作十分繁忙，但他們仍然放下手中工作、積極投身社區公益、服務社會，以無償獻血的實際行動來履行企業社會責任。



當天活動中，眾位愛心企業家一道宣讀“無償獻血倡議書”：每一袋熱血，都是一次生命的接力；每一次伸出手臂，都是勇敢地對生命的守護。



策劃此次活動的是加拿大深圳慈善基金會會長龍佳。她說：近期，得知深圳血液中心血庫告急，聯手深圳獅子會積極組織及策劃紅色行動獻血活動，並各方人士的大力配合下取得了圓滿成功！



龍佳還任深圳盛波爾集團董事長、多明尼加共和國經貿投資促進會執行主席、深圳獅子會成員。她長期以來熱衷於公益事業，在2020年新冠爆發初期，積極利用海外資源籌集醫療物資，源源不斷將一百多萬個口罩運到武漢，深圳，香港等地，及時為當地眾解決了一些緊缺醫療物資。