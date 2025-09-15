石破決意辭職前與親信磋商 眾人意見不一

中評社香港9月15日電／共同社報導，鑒於自民黨8日將實施關於是否提前舉行總裁選舉的意向確認程序，石破給大家發了一頁紙，上面寫有今後可行的應對方案。主要有辭職下台、解散眾院和參加總裁選舉這三個選項，還分別列出了宣佈辭職的時間等。



在要求提前舉行總裁選舉的意見預計將超過半數的情況下，一名在場者認為“並沒有政策上的失敗或失言”，建議石破解散眾院。另一名在場者則反對稱：“沒有大義。這是黨內的事情，解散的做法好嗎？”石破未當場下結論，回收了寫有方案的紙。



▽大義何在



“首相可能會動真格。”在自民黨內浮現眾多疑慮之際，反石破派強烈主張解散“並無大義”。石破3日夜晚在公邸與關係親近的防衛相中谷元、經濟再生擔當相赤澤亮正等人私下商議，也被問“大義何在”。



一名親信向石破提議的方案是“黑金訣別解散”。2023年曝出的派系政治集資宴會收回扣事件引發嚴重的政治信任危機，成為自民黨在2024年眾院選舉和今年參院選舉中大敗的原因之一。該親信建議對黑金事件所有涉事議員都不予公認，與黑金訣別。



石破此前8月24日曾與前首相小泉純一郎聚餐，中心話題正是2005年的“郵政解散”。石破認真傾聽小泉講述對郵政民營化反對派議員不予公認並送出“刺客候選人”的成功經驗。之後，石破開始向身邊人士提及“解散”。



▽顧及國民



“太煩惱了。今天真是到頂了。”石破本月6日向身邊人士吐露“選擇解散也是有道理的”，但同時表示“並非在野黨提交內閣不信任決議案，自民黨內的事情不應給國民添麻煩”，展現出對解散的消極態度。這天夜晚，他與前首相菅義偉、農相小泉進次郎會面，才最終下定決心。



石破7日在公邸召集親信，宣佈“不解散也不參加總裁選舉，我將辭職”。有閣僚表示“抱歉沒能保護你”，石破則回應稱“承蒙關照”並與其握手。