抓完人又哄特朗普稱歡迎外企　韓國：這事沒完

中評社北京9月15日電／美國執法人員抓捕300多名在美韓企韓籍員工並引發外交風波約10天後，美國總統特朗普14日發文說，歡迎外國企業帶著專業技術人員赴美，並表示不希望“嚇退”外國投資者。韓國總統李在明此前表示，“抓人”事件會讓韓企對赴美投資感到猶豫和憂慮。



新華社報導，韓國政府連日來多次表示，韓方將調查被捕員工是否遭遇人權侵犯。韓方要求美方採取切實措施，防止類似事件再次發生。



特朗普：歡迎外國專業技術人員



特朗普14日在社交媒體上發文說，在芯片、半導體、計算機等很多產品的生產中，美方人員要向外國員工學習，並表示希望外國企業的專業技術人員能夠教授和培訓美方人員製造技術。



特朗普還說，他不願嚇退或阻礙外國和外企投資，“我們歡迎他們，歡迎他們的員工”。



媒體報導認為，“抓人”事件反映了特朗普政府政策的矛盾性。美國《華爾街日報》說，該事件是特朗普政府兩項關鍵政策的“碰撞”：打擊非法移民與重建美國製造業。《日本經濟新聞》文章認為，特朗普政府的政策相互矛盾，加大對“非法務工”的查處力度將影響美國經濟活動，阻礙所謂“美國製造業復興”目標的實現。



韓國：有點怕了



李在明11日在就職百日記者會上表示，“抓人”事件會導致韓企在對美投資時“非常猶豫”。他說，企業不可能不感到憂慮，他們擔心在美國設廠可能因此受到不良影響或變得更加困難。

