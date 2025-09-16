快評：東部戰區新MV　調子升級

中評社快評／解放軍東部戰區陸軍官方微信公號“人民前線”13日發布《把勝利的旗幟插在寶島上》的新MV，歌詞出現“擁抱澎湖灣，駐泊基隆港，定要把勝利的旗幟插到寶島上”等字句。多家台灣媒體報導這個新MV，網路上出現很多討論。



今年元旦，東部戰區發布MV，背景歌曲選擇劉德華演唱的《中國人》，MV中出現山東艦和遼寧艦合練、五星紅旗與台灣中央山脈同框、解放軍“坐著軍艦看花東”等畫面。2023年11月，空軍成立74周年，“人民空軍”發布《我的戰鷹繞著寶島飛》新版MV，“歌唱勇敢的鷹，歌唱故鄉的雲，唱響對血脈親情的呼喚！”



相對於《中國人》、相對於《我的戰鷹繞著寶島飛》，13日發布的《把勝利的旗幟插在寶島上》有更多的硝煙味，警告“台獨”的調子升級了。這與台海當前局勢有關，與外部勢力繼續插手、“台獨”不斷挑釁有關。



把勝利的旗幟插在寶島上，這是最直白、最堅決的宣示。《人民前線》說，“強音激盪、使命催征，以歌詠誌、以樂抒懷，將強軍信念融入鏗鏘旋律，用歌聲培塑血性膽魄，用誓言激昂精武強能，用號角凝聚攻堅力量。”



“插旗寶島”，新歌詠志。東部戰區新MV不只對內，也對外。外部勢力、“台獨”若視其為單純的“政治宣傳”，可以高枕無憂，安然“謀獨”，必是誤判。