TikTok達共識 特朗普稱美中關係牢固

中美就TikTok問題達框架共識有利於中美經貿談判 蓋蒂圖 中評社華盛頓9月15日電（記者 余東暉）中美雙方15日同時宣佈，雙方就妥善解決TikTok問題達成基本框架共識。這個由“兩家私人公司達成”的商業協議尚未被披露，但美方透露本週五兩國領導人將通話交談，最後確認這個協議。特朗普以此宣告美中關係“依然非常牢固”。



在14日和15日在西班牙馬德里舉行兩天11個小時的談判之後，美國財政部長貝森特15日表示，美中雙方談判代表已就解決TikTok所有權爭端“達成協議的框架”，兩國領導人將於周五進行交談“以完成協議”。



中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼15日傍晚在馬德里表示，中美雙方就以合作方式妥善解決TikTok問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。



中國國家互聯網信息辦公室副主任王京濤指出，中美雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委托運營、算法等知識產權使用權授權等方式解決TikTok問題，達成了基本共識。中國政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。



貝森特表示，該協議是“兩家私人公司之間達成的”，並且“商業條款已經達成一致”。他沒有透露具體內容，但CNN報導稱，外界普遍預計收購的美方集團將由甲骨文執行董事長埃裡森（Larry Ellison）領導。甲骨文從2022年起就一直是TikTok的美國雲提供商。特朗普今年1月曾表示，他將支持自己的支持者埃裡森收購TikTok。