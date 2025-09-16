中美就解決TikTok問題達成基本共識

當地時間9月15日，中美經貿會談中方新聞發布會在西班牙馬德里舉行。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、國家互聯網信息辦公室副主任王京濤出席發布會。商務部新聞發言人何亞東主持發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月16日電／據新華網報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼15日傍晚在此間表示，中美雙方就以合作方式妥善解決TikTok問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。



當地時間9月14日至15日，中美雙方經貿團隊在西班牙馬德里舉行會談。李成鋼在會談結束後中方代表團舉行的新聞發布會上說，過去兩天，中美雙方積極落實兩國元首通話重要共識，充分發揮中美經貿磋商機製作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就TikTok等雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。



關於TikTok問題，李成鋼表示，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。



發布會上，中國國家互聯網信息辦公室副主任王京濤在回答媒體提問時指出，中美雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委托運營、算法等知識產權使用權授權等方式解決TikTok問題，達成了基本共識。中國政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。



王京濤表示，中國政府一貫堅定支持維護中資企業的合法權益，支持企業在海外積極布局發展。希望美方能夠按照雙方達成的共識，為包括TikTok在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。



“中方之所以同意與美方達成相關共識，是因為我們經過評估判斷，這種共識符合雙方的利益。”李成鋼表示，通過對TikTok問題的討論，雙方進一步認識到穩定健康的中美經貿關係的重要性。雙方團隊將繼續保持密切溝通，就相關成果文件細節進行磋商，並各自履行國內批准程序。



發布會上，李成鋼還指出，中方注意到，在中美經過一系列經貿磋商之後，美方仍然在不斷擴大對中國實體的制裁。美方泛化國家安全，不斷擴大對中國實體的制裁清單，長臂管轄的手越伸越長，這是典型的單邊霸凌行徑，有違國際法和國際關係的基本準則，中方對此堅決反對，並在會談中向美方提出了嚴正關切。