日本自民黨新總裁之爭將迎“參選高峰期”

2016年7月10日，在日本東京，媒體記者排隊等候進入自民黨總部。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月16日電／據新華社報導，日本執政黨自由民主黨總裁選舉將於下月初舉行，該黨多名成員定於本周正式宣布參選。按媒體說法，本周將是各參選人宣布加入角逐的“高峰期”，目前5人競爭格局已基本確定。



日本首相、自民黨總裁石破茂7日宣布辭職後，自民黨宣布將於9月22日發布黨總裁選舉公告，於10月4日進行投計票。



日本多家媒體15日報導，現任內閣官房長官林芳正、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之定於16日分別舉行記者會，正式宣布參選自民黨總裁。農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗也將於本周正式宣布參選決定，具體日期尚未確定。此前，自民黨前幹事長茂木敏充已率先於8日正式宣布參選。



按共同社說法，高市早苗將盡可能推遲舉行記者會，以觀察其他參選人的競選主張後再發布自己的政策。



本次選舉的總票數為590票。其中，295名自民黨國會議員每人一票，各地普通黨員和“黨友”即註冊支持者按比例折合成295張地方票。第一輪投票中得票過半者即可當選；若無人過半，則得票前兩名的候選者進入第二輪投票。



按媒體說法，地方票的歸屬情況將成為取勝關鍵。此外，石破茂支持者在選舉中的動向也將影響選舉結果。



日本多項最新民調結果顯示，高市早苗和小泉進次郎被視為自民黨新總裁熱門人選。不過，現階段選舉仍處於“混戰”階段，形勢尚不明朗。參選人預計將就遏制高物價、與在野黨合作等焦點話題展開論戰。