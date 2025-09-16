【
山東滕州：研學非遺美 感悟工匠心
http://www.CRNTT.com
2025-09-16 12:31:43
山東省滕州市龍泉小學組織學生走進魯班紀念館，近距離瞭解魯班鎖拆裝等非遺技藝，感受中國傳統文化魅力。（圖片來源：新華社）
中評社北京9月16日電／據新華社報導，近日，山東省滕州市龍泉小學組織學生走進魯班紀念館，近距離瞭解魯班鎖拆裝等非遺技藝，感受中國傳統文化魅力。在講解員引導下，學生們參觀了曲尺等傳統木工工具以及雲梯、石磨等古代發明模型，動手體驗了魯班鎖的拆解和組合，還借助VR、AR等現代科技體驗了魯班的發明創造過程，進一步感受精益求精的工匠精神，增強文化自信。
