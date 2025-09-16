網評：會談前搞小動作　美施壓對話行不通

中評社北京9月16日電／網評：會談前搞小動作 對抗施壓對話行不通



來源：大公報 作者：馬浩亮



從今年5月份以來，中美經貿會談進行四次，地點輾轉中歐的瑞士日內瓦、西歐的英國倫敦、北歐的瑞典斯德哥爾摩，直到此次南歐的西班牙馬德里。能夠堅持通過對話管控分歧，這首先就是推動中美關係向前發展的一個重要共識。



並且，總的來說，幾次對話是務實的，直面分歧和矛盾，也取得一系列積極成果。比如日內瓦會談，中美各取消91%關稅，並暫停實施24%關稅；倫敦磋商討論稀土、簽證、芯片、人工智能等問題；斯德哥爾摩會談，將暫停實施24%關稅延長90天。本次馬德里談判，將關稅、出口管制、TikTok等敏感議題擺到談判桌。矛盾的解決和分歧的消弭，不可能也不必急於畢其功於一役。如果真正秉持對話誠意，不斷減少誤判，增進互信，中美是能夠找到合作共贏之道的。



然而，此次馬德里談判前夕，美國再次上演慣用戲碼。在9月12日突然將23家中國實體列入出口管制“實體清單”，涉及半導體、生物科技、航空航天、商貿物流等高新科技領域。一邊在談判桌上標榜對話，一邊在會場之外搞對抗，這一套路，其實質仍是單邊主義、霸凌主義，將經貿問題泛安全化，將科技武器化。



美國始終企圖將雙邊對話納入由其主導的框架之下。殊不知，對話必須構建在平等基礎上，單邊與對話不可能並存。頑固堅持單邊主義執念，就不可能有真正的對話。動輒揮舞制裁大棒，最終只會推高成本，削弱創新活力，不僅破壞中美關係合作基礎，對全球供應鏈的穩定造成衝擊，也無法給美國帶來“安全”。



經過幾年來貿易戰、關稅戰、科技戰的洗禮，中國在應對霸凌打壓方面愈加從容。一面敞開對話合作大門，一邊做好堅決反制的充足工具儲備。更為重要的是，加快通過深化改革和結構調整，穩定經濟基本面和貿易基本盤。今年前8個月，中國貨物進出口總值接近30萬億元人民幣，同比增長3.5%，對新興市場貿易額穩步提升，凸顯中國經濟韌性。這也是中國推進對話、反制對抗的定力與底氣所在。