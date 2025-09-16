【
9月13日晚，在定西市隴中許鐵堂秦腔劇院，秦腔和黃梅戲演員在演出後共同謝幕。（圖片來源：新華社）
中評社北京9月16日電／據新華社報導，近日，甘肅省定西市安定區舉行“秦聲梅韵·薯都新篇”秦腔黃梅戲聯袂演出活動，來自甘肅省和湖北省的演出劇團為戲迷送上《天仙配》《周仁回府》等24場黃梅戲和秦腔的經典曲目。本次活動打破地域界限，促進不同劇種間的交流與融合，讓觀眾同時領略南北兩大劇種的獨特魅力。
