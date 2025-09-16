中評社北京9月16日電／網評：台軍“催穀”無人機產業是螳臂當車



來源：大公報 作者：朱穗怡



在大陸方面為紀念抗戰勝利80周年而舉行的閱兵儀式中，有不少新型武器首次亮相，包括紅旗29導彈、長劍1000導彈、東風31BJ導彈、東風26D導彈、東風61導彈、99B戰車等，以及超音速無人機、無人艦、無人潛航器AJX002與HSU100等無人載具。台灣輿論關注較多的是大陸無人機的發展和戰力。這不禁讓人想起三年前大陸民用無人機數次出現在金門上空，據說拍攝到台軍金門崗哨的全貌、崗哨裡的兵棋圖台和戰情掛圖，而駐守金門的台軍士兵卻只能以“扔石頭”的落後方式驅趕大陸無人機。此事當時在島內引發一片罵聲，紛紛批評台軍面對大陸無人機竟然束手無策，僅用石頭來作為反擊武器，多年來斥巨資採購的美國裝備竟派不上用場，這是何等的可笑和荒唐！



自從發生金門士兵用石頭驅趕大陸無人機的事件後，民進黨當局為“一雪前恥”開始打造無人機戰隊，但一口吃不成個胖子，台灣無人機產業遠遠落後於大陸方面，要在短期內趕上大陸是“不可能的任務”。過去十多年來， 台灣無人機廠商大多是小規模公司，主要提供商用服務，而且大多都使用大陸製造的零件，由台灣完全獨立開發製造的無人機不多。截至2023年，台灣軍用無人機據說僅有“數百架”、且型號不多。相較之下，大陸連續多年穩居全球最大無人機出口地，無人機領域的專利申請量約占全球70%，成為世界第一大技術來源，其軍用無人機型號據說也有幾十種，數量更是數以萬計。台灣方面的目標是2028年前達成無人機月產1.5萬架，即年產量18萬架，但大陸方面2023年民用無人機年交付量已超過317萬架，型號逾千種。



急需發展無人機產業的台灣地區自然又成為美國軍火商的“肥羊”。去年台當局與美方簽署協議，採購1000架攻擊無人機。台方的發價書約55億餘元（新台幣，下同），但美方報價竟然多了一倍、高達115億元，相差60億元。後來經查證，原來是美方報錯了價格，應是台方報價的55億元。對於金額龐大的軍售案，美方竟能算錯一大截，著實令人錯愕。



正當台灣方面絞盡腦汁打造無人機戰力，以為可以“亡羊補牢”，但這次大陸閱兵所展示的無人機和反無人機裝備可謂潑了民進黨當局一盆冷水。其中極具科幻感的大型匿蹤無垂尾無人機最受關注。外界認為這款無人機具備了高性能戰鬥機式無人作戰飛機的所有特徵，而美軍似乎並未研製成功或者尚未公開這種無人機。此外，反無人機方隊當天也接受了檢閱，其裝備綜合運用“彈、炮、光、波”等作戰手段，可對無人機、無人機群進行大範圍毀傷。而且閱兵儀式中的陸軍99B戰車或是其他地面載具，都可以看到裝備有反無人機系統。外界普遍認為，無人作戰裝備所體現的作戰理念將顛覆現有的空戰場景，深刻改變未來空戰模式，而大陸在這方面走在了世界前列。