2026年《故宮日曆》發布

9月15日在故宮建福宮拍攝的2026年《故宮日曆》。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月16日電／據新華社報導，9月15日，2026年《故宮日曆》發布會在北京故宮博物院舉行。2026年《故宮日曆》在延續往年充分利用故宮博物院優秀專家資源的基礎上，創新推出了2026年《故宮日曆》生肖版、書畫版、青春版以及漢英對照版共4個版本。各版本日曆從不同角度選取故宮博物院藏駿馬、名士、教育、文房等主題文物，匯聚歷代繪畫、書法精品，充分展現了中華馬文化的歷史和魅力。