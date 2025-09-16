珠海發力創科　人才政策值得香港借鏡

珠海“模數空間”AI孵化園區內，智能機器人靈活展示各項功能。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月16日電／據大公網報導，8月底，筆者組織香港各領域的商界精英走進珠海香洲，與珠海香洲區區屬國企正菱控股的“模數空間”開展深度交流，共同探討港珠澳產業共創新機遇。雙方圍繞產業合作方向、創業機遇挖掘，以及珠海針對港澳人士參與相關產業發展的扶持政策與資金支持等議題深入探討。



在此次交流考察中，考察團不僅瞭解合作方向與政策及資金的支持，更親身感受到珠海這座多元化城市對港澳人士的熱情與獨特吸引力。



考察團參觀香洲國企打造的南灣首府和鉑悅香山兩個在建住宅項目。項目現場，塔吊高聳、機械運轉不停，火熱的建設場景傳遞出珠海城市建設的蓬勃生機。當中的住宅項目是嶺南新中式設計，高實用率戶型、﻿休閑配套設施，體現出國企對居住品質的堅守，同時彰顯珠海打造宜居之城的決心。隨著港車北上政策的實施，港澳人士經港珠澳大橋往來珠海愈發便捷，而優質的樓盤讓城市宜居優勢更具吸引力，吸引港澳人士在珠海安居樂業，為城市發展注入持久動力。



離開樓盤，考察團深入“模數空間”AI孵化園區。一進園區，科技感撲面而來。圍繞模型應用、數據開放、算力調度等關鍵環節，構建起一套完整且充滿活力的人工智能生態系統。智能機器人靈活展示交互與執行功能，算力調度中台即時更新數據支撐研發，氣象監測系統精準數據防災減災。“香鏈通”平台更匯聚超2.3萬家企業，覆蓋新一代資訊技術、生物醫藥等領域。正菱控股深度參與園區建設，為企業提供全流程支持，讓這裡成為港澳科創人才施展才華的前沿陣地，凸顯珠海科創產業的強勁潛力。



獎賞補貼支持創業



珠海對港澳人士的創業支持政策精準有力。產業端，AI領域有“算力券”、“模型券”，生物醫藥企業臨床試驗，企業完成不同階段臨床試驗或獲得藥品註冊證書，可獲最高千萬元（人民幣，下同）獎勵。孵化器建設上，符合條件的港澳青年創新創業基地，市級可獲40萬元一次性建設扶持經費，復評優秀還能額外獲得10萬元。還有孵化器建設、參展補貼、貸款貼息等政策，從多方面為創業人士減輕創業成本負擔。