港大研究：快速步行可降五成肺癌風險

港人生活節奏快，研究顯示原來速步者可大幅減低肺癌風險。（大公報） 中評社香港9月16日電／曾有研究顯示，港人每日平均步行6880步，冠絕全球。香港節奏快，步數密的同時步速更快！港大醫學院藥理及藥劑學系研究團隊發表一項突破性研究，發現原來步行速度與癌症風險之間存在顯著關聯。不論是透過自行報告或實測步行速度，均發現步行較快人士的整體癌症風險明顯較低，速步者肺癌風險下降幅度更高達五成。



呼吸系統獲額外保護



大公報報導，研究團隊分析了英國生物庫（UK Biobank）超過43萬名參與者的數據，並在香港群組中進行驗證，確認步行的“質”（指速度）可能比“量”更具預防價值，步行速度或可作為癌症風險的簡易指標，協助制定個人化預防策略。英國數據由參加者自行報告步行速度，而香港參加者則進行六米計時步行測試，結果顯示，英國快步者整體患癌風險降低13%；香港快步者風險更降低45%。其中，肺癌風險下降幅度高達53%，顯示快速步行有助保護呼吸系統，從而減低患癌症風險。



團隊進一步進行中介效應分析，發現約四分之一的保護效果，是因為快步行者的身體炎症標記物（例如C反應蛋白、白細胞）和脂質代謝參數（如總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇）較低，有助於降低癌症風險。

