香港樓市去庫存見效　新盤定價轉進取

香港私宅潛在供應量。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月16日電／據大公網報導，去年樓市持續整固，加上銀行息口維持高企，發展商首要目標是“去庫存、減債務”。近月推盤步伐明顯加快，部分發展商亦出售非核心的投資以減輕債務壓力。經過一年多的努力，相信大家亦會察覺，市場上的貨尾庫存已顯著減少，發展商的債務問題亦得到改善，定價策略亦有所調整。



根據特區政府按季公布的私人住宅一手市場供應，截至2025年6月底，香港未來3至4年的一手私人住宅潛在供應量約為10.1萬夥，較今年第一季度顯著減少4000夥，潛在供應連續5個季度下跌，從去年第一季度高峰期的11.2萬夥，顯著減少近一成，並創下近3年以來的新低。



私宅潛在供應減少



整體私人住宅供應由去年的逾11萬夥，減至約10萬夥，有關數字應如何解讀。簡單而言，2024年有超過11萬夥潛在供應，而2023年新盤銷售衹有約1.08萬夥。如果當時新盤銷售沒有明顯加快，樓市隨時需要花上10年時間去消化有關供應。幸好去年的新盤銷售已大幅提高至1.58萬夥，如果以現時約10萬夥的潛在供應計算，市場只需要約6年時間去消化。當然按照今年的新盤銷售成績推算，而整體樓市潛在供應又進一步減少的話，隨時只需要4至5年就可消化。



事實上，如果以現時已將樓書上載至一手住宅銷售網的新盤計算，最新的新盤庫存已大幅減至不足1.8萬夥，比對於去年年初，當時的新盤總庫存高達2.5萬夥。經過一年的積極去庫存，新盤的貨尾總存量已大幅減少，部分新盤貨尾更已完全沽清，貨尾顯著減少的情況下，市場上的平盤自然賣少見少，發展商的新盤定價已有所調高，個別以進取價登場。



展望未來，影響本港樓市的主要宏觀因素正見緩和，股市大幅回暖，加上美國即將重啟減息，按揭息率下調而整體租金又持續向上，在供平過租的利好因素下，部分投資者加快入市。儘管目前市況﻿復甦路途仍見曲折，並非每一個新盤都可以取得理想銷情，但基本因素改善將為市場穩定帶來改善。