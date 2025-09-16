如何看待股樓結構性牛市？

上海樓市成交中，以豪宅最為活躍。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月16日電／據大公網報導，2016年以後，“結構性”一詞開始逐步流行起來，出現最頻繁的莫過於供給側結構性改革。事實上，A股其後每次上漲都是集中於少數板塊，被稱之為結構性牛市。樓市也不例外，統計局公布的全國70個大中城市數據，已經不再是普漲了。



如果把中國與日本房地產長周期的見頂時間作比較，中國為2021年，恰好比日本晚30年。日本1995年的時候，東京市區房價比1991年下跌了50%以上。但上海2025年房價相比2021年的跌幅約30%，比當年的東京跌幅明顯要小。



豪宅市場一枝獨秀



從統計數據來看，上海樓市成交最活躍的是高端產品。據業內保守預計，今年上海總價3000萬元（人民幣，下同）以上新房全年成交金額將突破1000億元。其中，頭部標杆項目對市場的帶動作用非常明顯。



日本房地產泡沫破滅後，東京高端住宅價格走過了從暴跌到緩慢﻿復甦，最終再創新高的曲折歷程。如今東京的房價雖已突破30多年前的最高點，但如果剔除通脹因素，則仍沒有超越歷史高點。



為何以上海為首的中國一、二線城市，核心區域豪宅還十分走俏呢？究其原因，主要為三方面：



首先，中國的城鎮化進程已經步入後期，大部分城市出現人口淨流出，但大城市化進程則方興未艾。這是與日本有明顯區別，因中國大城市長期實施戶籍管控，人為減緩了大城市化進程，但大城市所擁有的教育、醫療、文化娛樂等優勢仍非常突出，吸引外地居民不斷遷入。東京的人口占日本城市人口30%以上，首爾人口占韓國城市人口25%以上，巴黎人口占法國城市人口20%左右，而上海人口佔中國城市人口不足3%。