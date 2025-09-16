美經濟存不確性　支持金價向上

中評社北京9月16日電／據大公網報導，上周美指震蕩收跌，國際原油震蕩小幅反彈，現貨黃金連續第四周上漲，主要影響因素包括美聯儲人事變動、地緣政治風險、美國宏觀數據及美元走弱等。



過去一周，白宮與美聯儲獨立性博弈持續，米蘭出任美聯儲理事提名獲參院委員會通過；此前法院阻止特朗普罷免理事庫克，司法部又介入庫克房產申報事件，特朗普政府還施壓上訴法院要求在議息會議前裁決。地緣政治，加上美國經濟數據疲軟，非農就業大幅下修，8月PPI（生產者價格指數）4個月來首次轉負，CPI（消費物價指數）微漲，初請失業金人數躍至近4年高位，長期通脹預期兩月連升，CBO（國會預算辦公室）下調2025年經濟增長預期。受多重因素提振，黃金錄得四周連漲。



近期，貿易摩擦、地緣政治緊張，美聯儲人事風波及降息預期等多重不確定性交織，黃金價值儲存功能愈發凸顯。本周迎來“超級央行周”，核心焦點為美聯儲貨幣政策。美聯儲將公布利率決策與經濟展望，鮑威爾隨後召開記者會。市場普遍預期美聯儲將降息25個基點，因此更新後的點陣圖將成為關注重點。此前，美聯儲獨立性遭遇挑戰已拖累美元，若此次會議釋放需進一步降息的明確信號，美元或面臨新的拋售壓力；若意外降息50個基點，則有望強力助推金價攀升。



突破3723美元 有望再走高



技術分析，周線圖金價在BOLL上軌外，KD金叉；日線圖BOLL向上，KD死叉，但仍有上攻跡象。若回調不跌破3574至3594美元支撐區間，上攻動能猶存；若能突破3681至3723美元阻力帶，後市有望進一步走高。