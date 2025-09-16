人民幣走高　中國股市更吸引

隨著外資不斷流入中國，A股、港股近期同步走強。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月16日電／據大公網報導，美國總統特朗普預期美聯儲大幅減息。美元匯價加速走弱，人民幣等非美元貨幣持續轉強，令中國股票投資回報更加吸引，智能駕駛、人形機器人、創新藥等股份成為投資熱點。外資加注中國股票規模持續擴大，今年來淨買入金額逾千億元，已超過去年全年，可見中資股魅力沒法擋。



特朗普2.0不確定性持續增加，在通脹不斷升溫與經濟急速下滑之間，美聯儲如何抉擇備受市場關注，也是困擾目前環球股匯市場的主要源頭。在美聯儲議息會議前夕，特朗普預期大幅減息，美匯指數進一步下跌，向下測試97支持位，似乎弱美元已是市場預期主流，摩根士丹利報告更直指美元熊市剛過一半而已，意味著今年來累跌10%的美匯指數，仍有約10%的跌幅，非美元貨幣升勢有餘未盡。近期人民幣兌美元持續走高，見7.12水平，而港元兌美元升越7.8水平，見7.7752，有助提升人民幣資產吸引力。預期更多資金流入港股及A股。



外資流入中國股票已超去年



事實上，近期人民幣、港元、A股及港股同步走強，其中恒生指數上破26000點，創四年新高，證明有新資金增配人民幣金融資產。近期美歐日主權債價急跌，反映發達國債務風險急升，特別是日本、法國政治不穩，激發資金流入中國。根據摩根士丹利報告，流入中國市場的資金規模不斷擴大，截至今年8月底止，外國被動資金淨流入中國股票的金額達到130億美元，相當於逾千億港元，已超過去年全年的70億美元，增幅接近一倍。



人工智能及機器人股份搶手



中國創新科技發展成果顯現，令中資科技股成為投資熱點。目前內地人工智能企業數量已超5000間，建成11個國家人工智能創新應用先導區，而新能源車產銷量連續10年保持全球第一。



同時，激光製造技術水平進入國際第一梯隊，人形機器人具備從關鍵芯片、部組件到整機的生產全產業鏈，而腦機接口應用從醫療向教育、工業領域擴展。上述事例展現中國創新能力，持續吸引資金流入人工智能、人形機器人股份。