以媒：以坦克已入加沙城　持續擴大空襲規模

中評社北京9月16日電／據新華網報導，以色列《耶路撒冷郵報》16日證實，以色列國防軍已於15日晚“攻入”加沙城。報導稱，以軍坦克已進入加沙城。



法新社16日援引目擊者的話說，以軍當天凌晨對加沙城發動“猛烈的”持續空襲。《以色列時報》16日報導，以軍近日逐步擴大對加沙城及其外圍區域的空襲規模。



以軍9日通過社交媒體向加沙城所有巴勒斯坦居民發出撤離通知。以媒說，這是以軍發動大規模地面進攻前，首次發出“全城撤離令”。以軍估計，目前已有約30萬巴勒斯坦人從加沙城撤出。此前，加沙城共有約100萬名居民。