特朗普：美軍再襲委“運毒船”　致3人死亡

中評社北京9月16日電／據新華網報導，美國總統特朗普15日說，他命令美軍當天在國際水域再次攻擊一艘據稱來自委內瑞拉的“運毒船”，船上3名男子當場死亡。



特朗普在社交媒體上發文說，“來自委內瑞拉、已確認身份的毒品恐怖分子正在國際水域把毒品運往美國”，“這些極其暴力的販毒集團對美國國家安全、外交政策和美國重大利益構成威脅”。



特朗普還發布了相關視頻鏈接，視頻顯示一艘船在不明水域遭襲，幾秒鐘後被巨大火球吞噬。



2日，美國總統特朗普在社交媒體上說，美軍在位於美國南方司令部責任區的國際水域朝“向美國運輸非法麻醉毒品”的船只開火，擊斃11名“被確認”是黑幫團夥“阿拉瓜火車”的成員。對此委內瑞拉政府予以否認。多家美媒近日援引知情人士的話透露，這艘船在美軍襲擊開始前已掉頭駛向岸邊，指出五角大樓迄今未提供確鑿證據證明2日襲擊的目標是毒販，也無法確定其具體目的地。



特朗普政府在非戰爭狀態下對外國民用船只進行致命軍事打擊，引發包括一些美國國會議員及拉美國家人士的質疑，認為這超越了美國聯邦政府的行政權力，也有違國際法。



美軍襲擊委船只，加劇了美委關係的持續緊張。美媒援引消息人士報導說，近日，特朗普還以“打擊拉美販毒集團”為由，下令在與委內瑞拉隔加勒比海相望的美國海外屬地波多黎各部署10架F－35戰機，並在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦。