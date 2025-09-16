國際原子能機構大會呼籲維護核不擴散體系

9月15日，國際原子能機構第69屆大會在奧地利維也納舉行。大會呼籲和平利用核能、核技術，共同維護全球核不擴散體系。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月16日電／據新華網報導，國際原子能機構第69屆大會15日在奧地利維也納舉行。大會呼籲和平利用核能、核技術，共同維護全球核不擴散體系。



聯合國維也納辦事處總幹事瓦利宣讀了聯合國秘書長古特雷斯對本次大會的致辭。致辭說，國際原子能機構在確保核科學和技術僅用於和平目的方面發揮著重要作用，只要各方攜起手來，就能共同確保相關規則服務於促進發展、保護人類，“同時我們也必須繼續努力消除核擴散”。



國際原子能機構總幹事格羅西在開幕致辭中說，當前，在貧富差距日益擴大的背景下，恐怖主義、多重軍事衝突以及對核規範的侵蝕等正在發生，本次大會正是在這樣一個關鍵時刻召開。格羅西說，他已向聯合國安理會表示，全球核不擴散體系正面臨巨大壓力，需要保護這一體系。



中國國家原子能機構主任單忠德在大會一般性辯論中發言指出，習近平主席提出的四大全球倡議彼此呼應、相得益彰，為促進人類和平與發展、世界穩定與繁榮指明了路徑方向，對破解當前核領域全球治理困境，促進原子能事業和平、安全、可持續發展意義重大。當前，發展與合作仍是國際原子能機構的主旋律，中方願與國際原子能機構和各國一道，攜手推動全球核能治理更加公正合理、發展更加普惠包容、合作更加開放有序，更好構建人類命運共同體。



本次大會將持續至19日，包括國際原子能機構成員國代表在內的近3000人參加。大會期間，中國國家原子能機構以“核美家園：中國核能發展成就”為主題舉辦中國核能發展專題展覽，結合中國在先進核電技術、產業鏈建設、人工智能融合及多用途應用方面的核能、核技術發展成果，展示中國綜合技術實力，宣介中國在促進核能和平利用、共建核美家園等方面作出的貢獻。格羅西於當天參觀了中方展覽。