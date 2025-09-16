【
俄堪察加半島附近海域發生5.9級地震
http://www.CRNTT.com
2025-09-16 12:04:33
中評社北京9月16日電／據新華網報導，俄羅斯科學院“統一地球物理局”堪察加分部消息稱，俄遠東堪察加半島附近海域當天發生5.9級地震。
消息說，地震發生在莫斯科時間15日19時34分（北京時間16日0時34分），震中位於堪察加邊疆區首府堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克市以東150公里處，震源深度超過25公里，該地區有明顯震感。目前尚未發布海嘯預警。
