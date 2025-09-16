中評社北京9月16日電／網評：澳門立會選舉成功 為港帶來積極示範



來源：大公報 作者：鄭曼晴



9月14日，澳門舉行了修訂選舉法後的首場立法會選舉，成功選出14名直選議員和12名間選議員。這次選舉不但投票率較上屆高逾10個百分點，投票人數更創下歷屆新高，充分體現澳門居民當家作主的主人翁精神，是澳門在發展新起點上，邁向依法治理和民主發展新征程的一次生動反映。此次選舉也為香港即將於12月舉行的立法會選舉作出了積極示範。



比政綱比能力比形象



根據澳門官方統計，第8屆立法會選舉直選投票率達53.35%，較上屆高約11%，投票人數更達破紀錄的175272人。澳門居民的躍躍投票，既反映選舉競爭之激烈，參選人背景多元、各有所長，在整個競選過程中全情投入，比拼政綱、能力，以爭取選民支持，創新高的投票人數，正說明社會參與層面的廣泛和選民高漲的投票熱情，另一方面亦反映出廣大澳門居民的民主權利獲得充分行使。



澳門特區政府於去年修訂《立法會選舉法》，首次引入對參選人的資格審查機制，以全面貫徹“愛國者治澳”原則。當時修例後，有人憂慮或會對澳門的民主發展構成影響，但事實已經證明，這完全是杞人憂天。正因為選舉從一開始就貫徹“愛國者治澳”的精神，參選人紛紛將政綱重心放在拚經濟、謀發展、搞建設之上，在競選過程中廣泛聽取民意、凝聚社會力量，不斷提高參政議政、為民服務能力；而選民亦因此得以站在相對客觀的角度比較參選人的優劣，並切身意識到其投出的一票將更直接關乎自身福祉。



國家主席習近平去年在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮上的重要講話指出，具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得巨大成功，原因包括了“‘一國兩制’制度體系不斷完善，國家主權、安全、發展利益得到有效維護”“全面落實‘愛國者治澳’原則，民主政制得到完善”，從而讓澳門居民享有比歷史上任何時候都更為廣泛的權利和自由，“一國兩制”政治社會基礎更加堅實。這次澳門立法會選舉，證明了“愛國者治澳”與民主政制非但不是對立關係，雙者本質實為相輔相成。唯有堅定落實“一國兩制”原則、鞏固以憲法和基本法為基礎的憲制秩序，澳門民主才能打好穩健發展的基礎。