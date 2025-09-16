施政報告後出擊　瑧博周五盡推120夥

中評社北京9月16日電／據大公網報導，施政報告即將出爐，加上美聯儲料本周內減息，利好本港樓市形勢，發展推售部署亦順勢速戰速決。新世界（00017）馬頭角瑧博連續3日加推，昨日加推4號價單涉27夥，較上一張價單溫和加價1%，同時上載銷售安排，全盤120夥周五（19日）曬冷開售，其中115夥以價單形式出售，折實平均呎價18251元，另5夥特色戶同日招標。該項目暫收逾3000票，相對115夥價單超額逾25倍。



新世界發展營業及市務部總監何家欣昨日稱，價單4號涉及27夥，包括7夥3房、13夥2房、7夥1房，實用面積244至607方呎，折實488萬至1263.4萬元，折實呎價19462至21627元。何補充，今批單位以中高層居多，計及樓層及景觀因素，對比上一批加價約1%。項目同步上載銷售安排，全盤120夥落實本周五曬冷應市，其中115夥價單形式發售，包括38夥3房、38夥2戶、39夥1房，實用面積244至607方呎，折實377.8萬至1263.4萬元，折實呎價14992至21627元，折實平均呎價18251元，88夥折實售價低於1000萬元。折實總值約8.18億元。



至於周五開賣共分4組（員工、S、A及B組）銷售。新世界集團員工組別最多可購1夥；S組買家最少購買1夥3房及1夥其他戶型或最少3夥，最多可購8夥；A組買家可購最少1夥3房或最少2夥，最多可購4夥；B組買家可購1至2夥，已預留38夥予該組選購。



瑧博將於本周四晚上8時截票，並於開賣當日即場抽簽決定揀樓次序。同日推26樓共5夥連天台特色戶招標。



9月一手成交915夥增17%



另邊廂，嘉華國際（00173）旗下鄰近港鐵天後站的嘉居‧天後，上周公布價單後，示範單位參觀情況理想，當中以區內分支家庭為主，不少年輕上車用家希望與家人為鄰，有意購入單位作自住之用。此外，項目亦吸引外區投資者睇中項目地理優勢及社區配套成熟，有意購入單位作長線收租。



恒基地產（00012）旗下馬頭角壹沐第1期，剛於過去周日（14日）完成首輪銷售。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，首輪銷售當日售出75夥，套現近5億元，平均每夥成交價約655.9萬元，平均成交呎價18281元。展望後市走勢，他認為，海外專才撐起本地住屋需求，加上近月成交量穩步上揚，加快一手貨尾消化速度，隨著困擾樓市負面因素撥開雲霧，樓價可望拾級而上。