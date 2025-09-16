自研芯片減依賴　百度勢迎估值修復

中評社北京9月16日電／據大公網報導，上周科網股爆發，在自研AI（人工智能）芯片的消息帶動下，阿里巴巴（09988）及百度（09888）股價雙雙大漲，其中百度股價表現亮眼，單日漲幅一度超過10%，重新站上115元。這一波行情背後，不僅是市場對其AI布局的重新定價，更是對其自動駕駛業務及自研芯片進展的積極回應。



此次引爆市場的是百度自研AI芯片項目“昆侖芯”。公司早在14年前已布局芯片研發，2021年獨立融資後發展加速。今年推出的第三代產品P800算力芯片，可應用於大模型推理與訓練，逐步減少對英偉達芯片的依賴。在“國產替代”趨勢下，昆侖芯與阿里平頭哥芯片公司等一樣，成為市場關注的對象。



轉型為AI與自駕雙輪驅動



此外，百度正逐步從傳統搜索引擎公司轉型為AI與自動駕駛雙輪驅動的科技企業，目前公司AI搜索商業化正在推進，百度開發更靈活、原生的廣告格式，將AI技術自然融入用戶體驗中。這不僅能覆蓋傳統搜索難以變現的長尾查詢和非商業場景，長期更有助提升整體變現效率。儘管短期可能對利潤率造成壓力，但這一轉型符合AI驅動的搜索未來趨勢。



另一方面，自動駕駛業務“蘿蔔快跑”表現突出，第二季度提供自動駕駛訂單超過220萬次，同比增長148%，累計服務次數突破1400萬，穩居全球第一。更值得留意的是，蘿蔔快跑已獲香港、杜拜等地的複雜路況測試許可，並與Uber、Lyft等國際企業合作拓展。



雖然百度公司短期業績仍面臨壓力，股價過去一年大多處於低位徘徊，但隨著AI變現路徑逐漸清晰、自動駕駛業務規模化擴張，以及自研芯片帶來成本優化和技術自主性提升，百度的長期價值正在重新被市場發現。建議可關注其AI業務商業化進展及蘿蔔快跑在全球市場的拓展情況。若未來幾個季度能持續展示變現能力，百度有望迎來新一輪估值修復。