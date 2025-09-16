特朗普將訪溫莎堡　英民眾擬大示威

中評社北京9月16日電／據大公報報導，美國總統特朗普將於當地時間16日晚抵達英國，進行第二次國事訪問。英國政府放風，稱兩國將簽署一系列能源和科技合作協議。有分析指出，英國首相斯塔默領導的政府近期醜聞纏身，希望利用特朗普的訪問轉移公眾視線；特朗普則將享受英國王室的盛情招待，滿足自己的虛榮心，並通過深化與英國的關係制衡歐盟。不過，很多英國民眾並不歡迎特朗普，計劃於17日舉行大規模反特示威。



根據白金漢宮公布的行程安排，特朗普及其夫人梅拉尼婭將於當地時間16日晚抵達英國，並於17日開始正式訪問。由於白金漢宮正在修繕，英國國王查爾斯三世及其他王室成員將在溫莎堡接待特朗普夫婦。英國王室為特朗普安排了盛大儀式，包括鳴放禮炮、馬車巡游以及國宴。英媒特別指出，特朗普將欣賞英國皇家空軍“紅箭”特技飛行隊和F－35戰機的飛行表演，以及軍樂隊表演“鳴金收兵”儀式，這在以往的國事訪問中從未發生過。



18日，特朗普將到訪斯塔默位於白金漢郡的鄉間官邸。特朗普與斯塔默將舉行雙邊會談，隨後共同出席商務招待會，預計還將舉行記者會。梅拉尼婭則將與威爾士王妃凱特一同與英國童子軍成員會面。



白宮拉攏英國制衡歐盟



2019年，特朗普曾在第一個任期對英國進行國事訪問。如今，他將成為首位兩次對英國進行國事訪問的美國總統。英媒指出，這表明英國政府試圖利用特朗普對君主制的“迷戀”展開外交攻勢。特朗普的母親出生於蘇格蘭，他本人也多次表現出對英國王室的興趣。據報導，斯塔默希望取悅特朗普，進而說服其降低對英國的鋼鋁關稅。美英早在今年6月便就汽車關稅達成協議，但關於鋼鋁關稅的細節至今未敲定。



英偉達行政總裁黃仁勳、OpenAI行政總裁阿爾特曼等美國商界領袖將跟隨特朗普訪英。英國政府已迫不及待地放風稱一系列合作協議，涵蓋核能、人工智能（AI）、半導體等關鍵領域，預計將在特朗普訪英期間正式簽署。據悉，美英多家能源企業將在英國合作建設新的核電站，尤其是小型模塊化反應堆。斯塔默稱，這將引領英國“走向核能的黃金時代”，降低英國家庭能源賬單，並創造數千個就業崗位。



英偉達、貝萊德將投資建設英國最大數據中心。該項目被稱為英國版“星際之門”，將由黑石集團旗下子公司主導，OpenAI也將參與。美媒表示，預計這些科技合作協議將繞開棘手的網絡監管問題。特朗普一直就此向英國和歐盟施壓，指責英歐“歧視美國科企”。知情人士透露，白宮希望在網絡監管立法問題上得到英國的支持，以此作為制衡歐盟的手段，這也是特朗普此次訪英的目的之一。