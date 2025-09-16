新研究：成纖維細胞也深度參與心衰過程

中評社北京9月16日電／據大公網報導，日本慶應義塾大學、東京大學等機構近日聯合發布公報說，研究人員通過分析心力衰竭模型實驗鼠發現，此前被認為僅對心肌細胞起結構支持作用的成纖維細胞，實際上也深度參與心力衰竭的惡化。



心力衰竭是由心臟泵血功能下降引起的嚴重疾病，會出現呼吸困難、水腫、乏力等症狀，目前其死亡率仍然較高。



研究團隊在學術期刊《自然－心血管研究》上發表論文介紹，他們利用心衰模型實驗鼠，找到了在心衰時會被激活的特定的成纖維細胞群。在這一細胞群中，調節細胞生長和分裂的轉錄因子c－MYC明顯表達較高。



研究發現，該轉錄因子會誘導趨化因子CXCL1的分泌，然後作用於心肌細胞中的趨化因子受體CXCR2，直接導致心肌細胞的收縮功能下降。如果讓c－MYC無法表達，則實驗鼠心臟功能的惡化可得到抑制，它們的生存率也得到提升。反之，如果強制令c－MYC表達，則實驗鼠的心臟功能會顯著下降。



研究人員還給實驗鼠使用阻礙CXCL1和CXCR2之間通路的藥物，觀察到藥物能有效抑制心衰導致的心臟功能下降。上述發現證明，在心衰發病和發展的過程中，不僅是心肌細胞，成纖維細胞也積極參與其中。



此外，研究團隊分析來自心衰患者的心臟組織，得到了和實驗鼠研究同樣的結論。這表明，本項研究的成果有可能應用於人類心衰患者。



公報說，重度心衰的治療方法仍十分有限。學界一直認為心衰的原因是心肌細胞受損，此項研究首次證實成纖維細胞也直接參與了心衰的發展，向確立以非心肌細胞為標靶的新治療策略邁進了一大步。