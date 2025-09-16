何志平：香港應以才引才 形成虹吸效應

中評社香港9月16日電/行政長官李家超將於本月17日發表2025年施政報告，這是行政長官李家超任內第四份施政報告，社會各界都拭目以待。前民政事務局局長何志平期望新一份施政報告能在市民最關心、最直接、最現實的福祉問題上，圍繞經濟轉型、民生改善、國際競爭力提升、人才引進政策等重點領域精準發力，以更大的力度、更務實的舉措，讓民眾共享發展成果，更廣泛地激發全社會推動高質量發展的動力和活力。



何志平今天在文匯報發表文章，預計香港人才引進計劃將迎來標誌性轉變，政策核心從過去“廣撒網”式廣泛吸納，全面轉向“精準撈”式精細化篩選，以便更高效吸引能切實推動香港經濟發展的全球頂尖及其他緊缺人才。人才引進，不僅要留住還要用好，社會要營造人才發展的大環境，也幫助其解決“後顧之憂”，讓更多人充分發揮才能，扎根香港、建設香港、貢獻香港。文章內容如下：



人才是第一資源



人才不僅是經濟發展和城市品質提升的動力，也是社會進步的重要保障。香港希望引進高學歷、高技能、高貢獻的“三高”人才，能各顯其能，繼續鞏固國際金融、航運、貿易中心的核心地位與優勢，推動創新科技和產業創新融合發展。特區政府自2022年底推出一系列“搶人才”措施以來，截至今年7月底，共收到約51萬宗申請，其中約34萬宗獲批，超過22萬名人才已抵港，有效緩解了香港人口老齡化挑戰，保障了長遠人力需求。



但如此可觀的人才數量亦引發了社會對“人才能否在港安居立業”的關注。有評論認為香港競爭壓力大、生活成本高、產業也相對欠缺多元化，大多數人才家庭或不會長久定居在香港，可能出現“候鳥式人口”現象；以致人口結構不穩定，特區政府難以據此制訂長遠的人口、土地、經濟及社會福利政策等等。如何通過提供更廣闊平台和清晰的市場指引、就業規劃等留住人才是亟待改善的問題。



