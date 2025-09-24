康埈榮：瞭解李在明政府對中國的務實外交

韓國總統李在明（網絡資料圖） 中評社首爾9月24日電（作者 康埈榮）眾所周知，韓國正面臨著來自美國和中國要求其展現地緣政治和地緣經濟忠誠度的復合壓力。中國則認為韓國的親美傾向或韓美日三角合作的加強最終是站在遏制中國的前沿，絕對不能置之不理，美國則以為韓美同盟結構之下作為盟友應當支持美國立場是理所當然的。這種左右為難情況下韓國一直努力避免與兩個大國的戰略競爭糾纏。



但今年6月3日上台的韓國新政府在通過韓美、韓日首腦會談確認了維持韓美日合作之際，在中國戰勝節閱兵台上中朝俄三國共聚一堂時，李在明政府的外交變得更加複雜。特別是朝鮮國務委員長金正恩參加中國抗戰勝利日紀念，是他首次在多邊外交舞台上的亮相。金正恩不僅展現了與中國和俄國的團結，企圖讓受邀國家領導人展現‘非法核開發流氓國家朝鮮’的外交實力，並試圖在國際舞台上被認可為擁核國地位的嘗試。金正恩在訪問北京之前還訪問了朝鮮慈江道的導彈製造基地，傳達了朝鮮在軍事領域的力量也具有戰略地位的信息，也是在向美國、韓國以及中國和俄羅斯發出朝鮮擁有戰略能實力的信息。這自然使得東北亞和朝鮮半島安全環境的變化不可避免。



9月11日，迎來就任100天的韓國總統李在明一就任就闡明新政府的外交方針是‘實用（務實）外交’。事實上，‘實用外交’這個字眼在韓國歷屆政府中也一直被提倡，但李在明政府強調的是‘以韓美同盟為根基的，基於國家利益為中心的外交’，其開展方式為‘為國家利益，在朝鮮半島及地區、全球層面的各種事務中主導性地處理，發揮外交靈活性和實用性’，尋找最大平衡點，以國家利益為中心，也要與中國和俄國等進行交流，也希望與朝鮮構建穩定關係。無論朝鮮如何反應，採取‘恢復9·19軍事協議’或‘撤除對朝擴音器’等各種先發性緩和措施也是出於這一原因。



中國期待韓國新政府不同於上屆尹錫悅政府。備受關注的韓美首腦會談雖然沒提及中國擔心的‘台灣海峽’問題，但擔憂的目光依然如故。因為李總統‘安保是依靠美國為主，經濟是依靠中國為主’的所謂‘安美經中’路線很難再維持下去的發言刺激了中國。特別是當他發表‘韓國難以脫離同盟國美國的戰略判斷’這一趣旨的發言後，中國通過《環球時報》刊登社論稱，‘韓國以別無選擇為借口更加從屬於美國，是自我限制韓國國家利益"，並提醒不要忘記因薩德問題導致兩國關係受損的前例。

