我國成功發射衛星互聯網技術試驗衛星
http://www.CRNTT.com   2025-09-16 14:52:44


9月16日9時6分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭／遠征一號S上面級，成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖源：新華社）
　　中評社北京9月16日電／據新華社報導，9月16日9時6分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭／遠征一號S上面級，成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

　　這次任務是長征系列運載火箭的第595次飛行。 


