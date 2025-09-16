FBI：槍殺柯克的嫌疑人曾發“預告”

2022年8月15日在美國華盛頓拍攝的美國聯邦調查局標誌。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月16日電／據新華網報導，美國聯邦調查局（FBI）局長卡什·帕特爾15日說，涉嫌槍殺美國知名保守派活動人士查理·柯克的男子泰勒·魯濱遜作案前曾發出“預告”信息。



帕特爾當天接受美國福克斯新聞網採訪時說，魯濱遜作案前曾在家中寫下：“我有機會幹掉查理·柯克。我會這樣幹。”



帕特爾沒有說明魯濱遜這些話寫給誰。他說，寫有該內容的實物已經“被毀”，但調查人員通過法醫學證據和詢問證實了它的存在。



另據《華盛頓郵報》當天援引兩名消息人士的話報導，魯濱遜作案後在社交平台給朋友留言，看似承認自己射殺了柯克。“昨天在猶他山谷大學的是我。我為所有事情抱歉。”他寫道。



帕特爾在採訪中還說，凶案現場附近包裹著一支步槍的毛巾和一座房屋屋頂所遺留螺絲刀上采集的脫氧核糖核酸（DNA）樣本都指向魯濱遜。



監控錄像先前顯示，柯克疑似開槍後從這座房屋屋頂跳下後逃走。警方在學校附近樹林中發現一支用毛巾包裹的老式大威力栓動步槍。現場發現的子彈彈殼上有文字，包括反“法西斯”內容文字。



魯濱遜目前在押。猶他州州長斯潘塞·考克斯14日說，魯濱遜不配合調查，調查人員正向他的親屬及室友瞭解情況，以便盡快確定作案動機。這名室友原本是男性，後來變性。考克斯援引聯邦調查局的說法稱，這名室友非常配合調查。



柯克是美國保守派非營利組織“美國轉折點”的聯合創始人，也是美國總統特朗普支持者陣營中最具影響力的“網紅”之一。他支持擁槍，不支持跨性別人士，持反移民立場。柯克10日在猶他州奧勒姆市的猶他山谷大學演講時遭槍擊身亡。