李家超：期待國慶　活動豐富多彩

李家超展示即將發佈的其任內第四份《施政報告》（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超16日上午出席行政會議前會見傳媒並回答記者提問。他介紹，為慶祝中華人民共和國成立七十六周年，特區政府和社會各界攜手籌備了一系列豐富多彩的慶祝活動及特別優惠；也談及即將發佈的其任內第四份《施政報告》的情況。李家超還就《同性伴侶關係登記條例草案》、萬宜水庫的東壩暫緩實行的士禁令、中環海濱熱氣球節等問題作出回應。



以下是李家超的發言及答問中文內容：



大家早晨。今日和大家說兩件事，都是很快就發生的。第一就是約兩星期後，我們就迎來十一國慶；第二，明日（九月十七日）我會發表我的第四份《施政報告》。



首先，讓我跟大家說說國慶。還有兩個星期，就是十月一日國慶七十六周年。為了慶祝這個意義重大的日子，政府與社會各界攜手籌備了一系列豐富多彩的慶祝活動及特別優惠，涵蓋匯演、文化藝術活動、休閒康樂、展覽表演、交通飲食消費優惠等方面。我們很熱切期待國慶，讓市民和旅客可以在歡樂、喜悅的氣氛中，一同慶祝國慶。



國慶當日早上會舉行升旗儀式及國慶酒會，晚上維港上空會有大型煙花匯演，今年主題為“維港煙花 閃耀中華”，屆時超過30000枚煙花將照亮香江。十月二日晚上會舉行國慶七十六周年文藝晚會，多間電視台會直播。



在交通方面，多個公共交通營運商將提供優惠，便利市民出外，同享喜悅。於十月一日當日市民可免費乘搭電車、天星小輪“尖沙咀－中環”航線、新渡輪“北角－紅磡”及“北角－九龍城”航線。富裕小輪會派發2000張免費乘船券，可於當日免費乘搭“中環－紅磡”及“北角－觀塘－啟德”航線。小童可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士的指定日間路線。港鐵在十月一日會以抽獎形式送出76000張電子單程票，中獎市民可於指定限期內免費乘搭一次本地車程、羅湖或落馬洲站過境車程，或機場快線車程。



在文化藝術與消閒方面，政府和多個機構會推出多項優惠，與眾同樂。



在十月一日政府會請大家半價看電影，政府會資助一半票價。全港所有商業戲院當日一律半價入場，預計將吸引約19萬人次觀眾。



康樂及文化事務署多項康樂設施、科學館和太空館的常設展覽、藝術館的專題展覽，以及香港濕地公園會免費開放。



十月一日將會舉行國慶賽馬日，市民可免費進入沙田及跑馬地馬場的公眾席，場內餐飲和消費都會有優惠。



十一當日，昂坪360小童來回纜車標準車廂的門票七六折；海洋公園十月一日起一連五日，門票八五折；山頂纜車、香港杜莎夫人蠟像館、西九文化區、大館亦會推出優惠及派發紀念品。



在飲食及消費方面，飲食業界及零售界積極慶祝國慶，推出各種優惠，讓市民開心購物，共聚歡欣。飲食業界“一呼千應”，過千間食肆和商戶都準備在十月一日提供菜式及餐飲優惠，業界稍後會公布詳情。食物環境衞生署四個街市、香港房屋委員會物業內的“共築・創業家2．0”店鋪，會推出消費優惠以及派發禮品。



今年更有超過100個商場及多間百貨公司，連同香港國際機場、香港科學園、貿易發展局的香港・設計廊，提供購物、餐飲、免費泊車等優惠。



政府今日稍後會在專題網站公布各項慶祝活動和特別優惠的詳情。我感謝社會各界熱烈響應，期望會有更多企業和機構陸續參與，提供豐富和多元化的活動和優惠，同慶國慶。



明日我會發表就任後第四份《施政報告》。這次《施政報告》的封面顔色繼續沿用綠色，綠色代表活力、代表延續性，亦代表特區政府的政策和香港的繁榮活力會延續下來，一年又一年的向前邁進，邁向更美好的明天。這次主題是“深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來”，《施政報告》的主軸環繞經濟和民生，這亦體現我在過去的施政，多年的理念均為發展經濟、改善民生。



我們為了編寫這份《施政報告》，進行了40多場諮詢會，亦走進社區，與不同人士直接交流見面。我們從不同渠道收到超過10100份意見書。我很多謝每位向我們提供意見的市民和組織。



明日我發表《施政報告》後，我和我的團隊會向不同媒體或組織解說我們的政策，我希望大家支持我們的《施政報告》。《施政報告》提出短、中、長政策，政府會落實《施政報告》的理念：深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來。多謝大家。



記者：你好。首先想問，《同性伴侶關係登記條例草案》是今屆立法會首條被否決的政府法案，你認為會否影響行政立法的關係？政府之後會如何部署，以滿足終審法院的判決要求？會否邀請人大釋法？第二條問題是，萬宜水庫的東壩暫緩實行的士禁令，是否因為事前沒有做好地區諮詢工作，忽視當地居民的出入需要？“十一”黃金周的實地考察後，會否再次實施這項禁令？若然不考慮實施這項禁令，如何改善東壩的交通擠塞問題，讓到訪的內地旅客的旅遊體驗會再次提升？



行政長官：首先，有關同性伴侶，我們提交法案並在立法會審議，這個正正是要落實在《基本法》下，司法、行政和立法機關各自履行職能，這是一個體現。司法機關對於有關問題，按照法律原則作判決，不受任何干擾；而行政機關，政府是尊重法治、履行法治精神和原則，按照法院要求提交條例草案，履行法院所提出的要求，這是彰顯法治精神。根據《基本法》，行政機關有提交法案予立法會審議的職能。而立法會在《基本法》下，擁有審議法律，以及投票贊成和不贊成的職能。



今次在《同性伴侶關係登記條例草案》的整個過程中，彰顯三個機構——司法、行政和立法機關——在《基本法》下各司其職，體現我們努力在自己崗位做好工作，所以這是一個正面的表現。



在政府的法例不獲通過下，我們會繼續研究如何按照法庭要求，以保障同性伴侶應享有的權利。這包括醫療方面，或處理遺產問題等。政制及內地事務局會研究利用行政措施，按照實際情況落實政策，以保障他們在這方面的權利。



另外，今次是行政和立法機關按《基本法》各司其職下，完成自己的工作，這個大家都很明白，行政立法關係是要互相理解對方如何在其崗位履行《基本法》下的要求。就這方面，行政機關和立法會有很良好的溝通，亦明白在各司其職下互相履行職責所產生任何的一個決定，政府都是尊重的。



行政、立法機關在過去的三年多，大家都看到，我們有很好互動和溝通，包括舉行前廳交流會及行政長官互動交流答問會。日常方面，不同政策局和立法會議員都有良好溝通，所以在效率和成效方面，都是進步的。



另外，關於東壩的交通情況，特別是周末、假期或長假期時，東壩的確是一個吸引的地方，我們是絕對明白的。我們既要推動旅遊，又同樣要保育，並要確保日常生活不受太大影響，這方面政府已經實行了一些措施。



當然，在實行措施時，瞭解問題的不同因素和考慮點，會更加讓我們清晰知道過程當中有何可以優化地方，這是我認為在良政善治中，要多聽意見和按照實際情況處理。



在過去周末，無論在人群管理、交通管理、資訊發放方面，我認為都比以前進步。但是否還有優化空間呢？當然，沒有最好，衹有更好，所以我們亦希望在長假期，特別是十月一日，我們會看加大力度管理後的情況，以作一個長遠的決定。因為東壩的吸引力是持久的，所以我們希望進行一些措施，可以長遠解決問題。



多意見是好的，因為每一個意見，都是幫助政府解決我們所希望處理的問題。所以這方面我們會很認真地做，亦會評估哪些日期的人群數目會特別大，會加大力度，令每個部門有適當人手以處理，這是重要的。



另一方面，我們要盡量多些發放信息，讓想前往東壩的人士，可以選擇一些沒那麼繁忙的時間前往，令大家都較方便，並分散人群。這方面我們會不斷按實際情況處理。



記者：特首，你好。第一，想問天恩邨一對精神病患的母子被沒收公屋後自殺，有人建議對弱勢人士行使酌情權，例如無限期暫緩收樓，請問你覺得是否可行？政府會否考慮改善機制，從而可以達到一個情理兼備的情況？另外，想問中環海濱熱氣球節，不少已購票的市民因不能乘坐熱氣球而感到不滿，如下次再有類似事件，政府會否早些介入，例如不讓主辦方在無牌情況下作宣傳？就中環海濱這塊地，政府會否考慮加入其他限制和條款，或考慮不再外判？謝謝。



行政長官：對於天恩邨有兩位市民失去性命，我當然很難過。我亦思考這個問題，政策和執行方面，首先對於一些違規的公屋住戶，政策上是否應該收回他們的單位；第二，在執行這個政策上，有沒有更加優化的空間。自從我們針對一些違規的公屋住戶而採取行動，我們收回了9000多個單位。9000個單位，在過去三年，如果每個單位以三至四人家庭計算，差不多有30000人因為收回這9000個單位而可以上樓。如果我們在這方面不做的話，換言之，這30000人的家庭在這三年間還是要等，等待多年的市民，我們是要照顧的。



但在執行方面會否有優化的空間呢？我相信“沒有最好，衹有更好”，所以一定有優化空間。其中我覺得很值得考慮，有意見亦提出過，就是在上訴委員會增加醫護界代表，他們在考慮特別是精神健康有問題的住戶個案時，可以充分由醫護角度給予意見。另外，在制度方面如何做到情理兼備，我們對一些特別個案，如何可以在程序上更加人性化，情理兼備，考慮到個別個案的特質去處理，房屋署是應該考慮的，我亦要求他們考慮。



就有關熱氣球節，在這件事上，政府主要有三方面的角色，可以更加思考一下有沒有可強化的地方。政府在這件事裡，第一有監管角色，亦有推動角色，也有租賃場地的角色。一般來說，在一些風險不高、技術要求不高的活動，當然推動是非常重要，而且我相信有很多市民喜歡熱氣球，所以我們推動這些活動，我覺得是整體令香港更加多姿多彩的一部分，但不同活動所涉及的風險程度、技術要求是不同的，所以在監管角色裡，我們一定要嚴格。事實上，在香港過往的歷史，曾經在海洋公園舉辦過這類活動，亦試過發生意外，有人受傷，所以在監管角色上，一定要以安全標準為原則。



在發放信息方面，我相信推動單位和監管單位都可以考慮，如何更透明、更適時發放信息。當然在推動方面，我們希望有更多活動，所以有宣傳是正常的。但到了某一個時間，當監管機構認為未必達到標準，有甚麼實際未達標的情況，亦要發放信息。當然我們要平衡，因為我們希望克服某些嚴格的標準，特別是涉及安全的標準，如果能夠符合的話，活動可以舉行，但既然過往在海洋公園有失敗經驗，亦要視乎舉辦地點在那段期間的天氣狀況和風力等，可能要求更加嚴格，監管部門可以在這方面發放信息，同時推動部門亦可以發放信息，令市民更瞭解情況，可以決定他們的參與程度。



另外是場地租賃的角色，雖然中環海濱我們以租務形式批出給一個單位去做場地租賃和管理，我們看到這次的情況，將來就負責租務的單位，有甚麼可以在條款方面要求他們有更大的管理能力，政府亦會在條款中列明要有管理能力，在新的租約裡，我們一定會加強，而新的租約即將在來年年中簽署。有關政策局和部門都會研究優化這三方面，加強我們處理將來大量不同的盛大活動時，整體機制和策略方面會更優化。多謝大家。



