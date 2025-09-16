以猛攻加沙城　多國呼籲中止其會員國資格

9月15日，人們在加沙城查看遭以軍襲擊後的廢墟。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月16日電／據新華網報導，美國國務卿魯比奧15日訪問以色列，與以總理內塔尼亞胡舉行會晤，表示美方將“堅定不移地支持”以色列。數小時後，以軍於當天夜間出動，對加沙地帶北部城市加沙城發起地面進攻和猛烈空襲。



20分鐘打擊37次



以色列《耶路撒冷郵報》16日證實，以色列國防軍已於15日晚“攻入”加沙城。報導稱，以軍坦克已進入加沙城。



據以色列《新消息報》網站報導，以軍“20分鐘內對加沙城發動了37次打擊”。當地居民說，以軍還在部分地區部署了攜帶炸藥的機器人，“阿帕奇”武裝直升機在城市上空盤旋，持續開火。



加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒說，以軍對加沙城的猛烈轟炸仍在持續，已造成人員傷亡。目擊者艾哈邁德·加扎勒告訴法新社：“加沙城正遭受猛烈、持續轟炸，局勢越來越危險。”



據巴勒斯坦通訊社報導，以軍15日晚開始加強對加沙城的轟炸力度。報導援引當地消息人士的話說，以軍戰機正對加沙城實施持續轟炸，幾乎未曾間斷。



當地醫護人員告訴巴勒斯坦通訊社，15日當天，以軍的軍事行動造成加沙地帶超過60人死亡，其中大部分在加沙城。



以色列安全內閣8月上旬批准由以軍接管加沙城的計劃，在國內外引發譴責和反對。以國防部長卡茨同月19日與以軍總參謀長扎米爾及其他高級軍官、以國家安全總局（辛貝特）官員舉行會議，批准代號為“基甸戰車2”的行動計劃，內容包括對加沙城實施圍困、清剿巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝人員等。



以軍本月9日通過社交媒體向加沙城所有巴勒斯坦居民發出撤離通知。以媒說，這是以軍發動大規模地面進攻前，首次發出“全城撤離令”。以軍估計，目前已有約30萬巴勒斯坦人從加沙城撤出。此前，加沙城共有約100萬名居民。