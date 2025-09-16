李家超：會繼續研究保障同性伴侶應有權利

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超16日表示，立法會審議並否決特區政府提出的《同性伴侶關係登記條例草案》，過程彰顯司法、行政和立法機關在基本法下各司其職，是正面的表現。李家超強調，在政府的法例不獲通過下，會繼續研究如何按照法庭要求，以保障同性伴侶應享有的權利。



9月10日，香港特區立法會審議了特區政府提出的《同性伴侶關係登記條例草案》（以下簡稱《條例》）。經充分辯論，出席審議的87位立法會議員中僅14名議員支持法案，立法會以大比數否決了《條例》。《同性伴侶關係登記條例草案》也成為本屆立法會首條被否決的政府法案。



李家超在16日出席行政會議前會見傳媒，在回答記者相關提問時說，政府提交法案並在立法會審議，這正正是要落實在基本法下，司法、行政和立法機關各自履行職能，這是一個體現。司法機關對於有關問題，按照法律原則作判決，不受任何干擾；而行政機關，特區政府是尊重法治、履行法治精神和原則，按照法院要求提交條例草案，履行法院所提出的要求，這是彰顯法治精神。根據基本法，行政機關有提交法案予立法會審議的職能。而立法會在基本法下，擁有審議法律，以及投票贊成和不贊成的職能。



“此次在《同性伴侶關係登記條例草案》的整個過程中，彰顯三個機構——司法、行政和立法機關——在基本法下各司其職，體現我們努力在自己崗位做好工作，所以這是一個正面的表現。”



李家超說，在政府的法例不獲通過下，我們會繼續研究如何按照法庭要求，以保障同性伴侶應享有的權利。這包括醫療方面，或處理遺產問題等。政制及內地事務局會研究利用行政措施，按照實際情況落實政策，以保障他們在這方面的權利。