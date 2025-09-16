中評社北京9月16日電／網評：雙向投資量穩質升 賦能全球經濟發展



來源：光明日報 作者：孫浦陽（中國人民大學中國經濟改革與發展研究院院長、經濟學院教授）



近日，習近平總書記在致第二十五屆中國國際投資貿易洽談會的賀信中指出，中國將堅定不移擴大高水平對外開放，促進貿易和投資自由化便利化，繼續和世界分享自身的發展機遇。這為我國未來積極吸引和利用外資、支持促進中國企業“走出去”確定了基調，指明了方向。



過去一段時期，中國雙向投資量穩質升，形成了“引進來”與“走出去”並重的格局。中國國際投資貿易洽談會發布的相關數據顯示，2024年中國實際利用外資額仍達1162.4億美元，繼續保持發展中經濟體最大引資國地位，2024年中國吸引外資的34.6%集中在高技術產業，計算機及辦公設備製造、醫療儀器設備及儀器儀表製造領域吸引外資分別增長21.1%、93.7%，可見外商對華投資重點逐步轉向先進製造業和高新技術產業。此外，2024年中國對外直接投資金額達1922億美元，同比增長8.4%，連續13年排名全球前三，對外投資大國地位進一步穩固。面對嚴峻複雜的國際環境，中國雙向投資仍能快速發展，原因何在？



中國穩步擴大制度型開放，既強化對外資的吸引力，又為中國企業“走出去”提供重要機遇。當下，中國堅持以制度型開放引領高水平對外開放，主動對接國際高水平的規則、規制、管理、標準等，並且不斷降低外資准入門檻，大幅減少外商外資負面清單，這為外商投融資便利化創造了有利條件。例如，全國版外資准入清單的限制措施已減至29條，自由貿易試驗區版外資准入清單限制措施縮減至27條，製造業領域外資准入限制措施實現“清零”。此外，通過主動對接國際高水平經貿規則，推動內外貿法律法規、監管體制等制度的完善與接軌，還能夠降低中國企業在海外市場的合規成本，並推動區域經濟一體化的進程，通過區域內的貿易和投資自由化，為中國企業投資海外市場提供重要的機遇和推動力。



中國超大規模市場釋放磁吸效應，對外資吸引力和競爭力不斷增強。中國是全球第二大消費市場，擁有14億多人口和全球最大規模的中等收入群體，蘊含著巨大的消費潛力和投資機會，而且隨著經濟高質量發展的深入推進，中國在先進製造業、消費升級、新型城鎮化等方面將持續釋放出巨大需求。此外，中國還是全世界產業體系最完整、產業配套能力領先的國家，培育了45個國家級先進製造業集群，能為外商投資提供高效率、高可靠性的供應鏈支撐。這些都將為跨國公司深耕中國市場提供長期穩定的發展空間。與此同時，中國超大規模市場能夠更好地發揮規模經濟效應，促使國內企業享受到經濟規模帶來的效率優勢和成本優勢，還能夠通過“需求引致創新”機制，為科技創新引領產業創新提供動力和能力，進而提高中國企業的國際競爭力，推動中國企業“走出去”。