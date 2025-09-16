廣東持續深化反腐敗國際追逃追贓工作

廣東省持續開展“天網行動”，一體推進追逃防逃追贓。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京9月16日電／據中國紀檢監察報報導，從飛機舷窗向外望去，高空下的珠江如銀鏈閃爍。近日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經廣東省、珠海市紀檢監察、公安機關不懈努力，“百名紅通人員”梁錦文回國投案。這是開展“天網行動”以來第64名歸案的“百名紅通人員”，也是廣東追回的第11名“百名紅通人員”。



天網恢恢，疏而不漏。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，從2015年向全球撒下追捕外逃腐敗分子的天羅地網開始，“天網行動”已經跨越十載征程、收穫豐碩戰果。



廣東地處“兩個前沿”，在反腐敗國際追逃追贓工作中責任重大。省委、省紀委監委深入學習貫徹習近平總書記關於反腐敗國際追逃追贓的重要指示批示要求，落實中央紀委國家監委工作部署，把反腐敗國際追逃追贓作為新時代全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的重要組成部分，持續開展“天網行動”，一體推進追逃防逃追贓。十年來，廣東共從50多個國家和地區追回外逃人員2305人，追回贓款48.4億元。



堅持和加強黨對反腐敗國際追逃追贓的全面領導，做到有逃必追、一追到底



“國際追逃工作要好好抓一抓”“五年、十年、二十年都要追，要切斷腐敗分子的後路”“把懲治腐敗的天羅地網撒向全球，讓已經潛逃的無處藏身，讓企圖外逃的丟掉幻想”……黨的十八大以來，習近平總書記對反腐敗國際追逃追贓作出一系列重要論述，有力回答了為什麼要開展追逃追贓、怎麼樣開展追逃追贓等重大問題，為鍥而不舍推進反腐敗國際追逃追贓提供了根本遵循和行動指南。廣東旗幟鮮明講政治，加強理論武裝，強化對標對表，層層壓實責任，把堅持和加強黨的全面領導貫穿追逃追贓工作全過程各方面，確保各項工作始終沿著正確方向前進。



追逃追贓是複雜的系統工程，必須把各方面力量資源整合起來，壓實主體責任、監督責任、主辦責任。在上級領導下，廣東充分發揮省委反腐敗協調小組追逃追贓工作協調機制優勢，連續10年組織開展“天網行動”，統籌紀檢監察、公安等各領域資源和各地市力量，形成上下聯動、貫通協同的工作格局。



十年來，廣東各地各單位通力合作、集成作戰威力不斷增強，追逃追贓工作全面鋪開，持續強化“決不讓任何腐敗分子逍遙法外”的高壓震懾。