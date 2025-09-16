福建推進政治監督具體化精準化常態化

福建省武夷山市紀檢監察幹部在東溪水庫瞭解水域生態修復情況，壓緊壓實生態環境保護整改責任。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京9月16日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上強調，要推進政治監督具體化、精準化、常態化。福建省紀委監委深化“知、督、促”工作機制，建立健全政治監督台賬，指導全省分地域分領域找准切口，分層級壓實責任，分階段壓茬推進，以“看態度、看措施、看落實、看效果、看舉一反三”為抓手，扎實開展“打深井”監督，綜合檢視機制運轉和落實情況，確保習近平總書記重要講話重要指示批示精神和黨中央各項決策部署在福建一貫到底、落地生根。



錨定目標任務，分地域分領域選准監督發力點



“現在制種政策好，打開手機就能看到申報流程，縣裡補助一分不少及時到賬，農技員還會定期來指導，大夥兒制種的勁頭更足了。”近日，面對前來走訪的三明市建寧縣紀委監委工作人員，某合作社負責人興奮地打開了話匣子。



建寧是全國雜交水稻制種大縣，該縣紀委監委聚焦種業振興，繪制種子“生產—加工—銷售”全流程監督圖譜，緊盯政策落實開展監督，將發現的問題點對點反饋職能部門並督促整改。同時，以點帶面開展“護航特色農業產業”選題監督，梳理出審批事項、監管執法、幹部作風等5方面12項重點，對種業項目建設、農資供應、資金撥付等關鍵環節實施全鏈條監督，全方位夯實糧食安全根基。



做實政治監督，選題立項是基礎。福建省紀委監委堅持用好“知、督、促”工作機制，及時跟進學習習近平總書記重要講話重要指示批示精神及黨中央重大決策部署，立足知形勢、知政策、知堵點、知地方、知幹部，不斷優化“選題—審題—定題”工作流程，多方聯動審題，嚴格把關定題，具體化確定監督任務。



“我們圍繞貫徹落實習近平總書記重要講話重要指示批示精神及黨中央重大決策部署，全面系統、動態梳理更新各類監督任務，指導各級紀檢監察機關立足實際選題，變‘統一選題’為‘一地一題’‘一域一題’，一改被動的‘對題作答’為主動的‘尋題解答’，點面結合、分類施策開展監督。”福建省紀委監委有關負責人說，該省紀委監委以任務錨定監督方向，持續跟進監督、全程監督，推動全省各級各部門堅定信心、鼓足幹勁，有力激發幹部積極性，切實做到知責擔責、履職盡責。



暑假期間，漳州市薌城區紀委監委聯合區文體旅、住建、應急管理等部門組成監督小隊，聚焦文化遺產保護，深入漳州古城開展監督，逐項排查安全隱患和風險點。