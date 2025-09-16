波蘭總統納夫羅茨基會見王毅

中評社北京9月16日電／當地時間2025年9月15日，波蘭總統納夫羅茨基在華沙會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，納夫羅茨基請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候，讚賞中國取得舉世矚目的發展成就。納表示，波蘭是最早同新中國建交的國家之一，兩國之間一直保持良好友誼。作為歷史學家，我深知中國當年為抗戰勝利作出巨大犧牲和貢獻。波方珍視同中方傳統友好，願同中方加強交往，深化合作，以史為鑒，推動兩國關係持續發展，共同維護世界和平與安全。



王毅轉達習近平主席的親切問候，表示在兩國元首戰略引領下，中波全面戰略伙伴關係保持穩定發展。中方願同波方繼續深化戰略互信，增進戰略合作，共同推動中波全面戰略伙伴關係不斷向前發展。希望波方為推動歐盟樹立客觀理性對華認知發揮積極作用。



王毅說，中波都是獨立自主的國家，都堅定維護國家主權和領土完整。“台獨”勢力試圖分裂國家，挑戰二戰勝利成果，是冒天下之大不韙，注定以失敗告終。相信波方將繼續奉行一個中國政策，支持中國國家統一大業。納表示，波蘭政府自1949年起就承認中華人民共和國政府為代表全中國的唯一合法政府，將繼續堅定恪守一個中國原則。



雙方還就烏克蘭危機等共同關心的問題交換意見。



訪問期間，王毅同波蘭副總理兼外長西科爾斯基舉行會談，並召開中波政府間合作委員會第四次全會。