中方呼籲也門胡塞武裝和以色列保持克制

中評社北京9月16日電／中國常駐聯合國副代表耿爽15日在安理會也門問題公開會上發言，呼籲也門胡塞武裝和以色列保持克制。



新華社報導，耿爽說，胡塞武裝和以色列近期爆發新一輪相互襲擊，衝突的烈度和頻次進一步上升。中方呼籲雙方保持冷靜克制，避免緊張局勢升級。國際社會應該尊重也門的主權和領土完整。胡塞武裝應該尊重各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利，維護紅海航道安全。



耿爽表示，也門內部衝突雙方長期對立，解決也門問題不可能一蹴而就，但任何情況下都不能放棄政治解決的正確選項。當前的首要任務仍是推動雙方恢復對話談判，逐步化解矛盾分歧，爭取早日實現和解、開啟經濟重建。也門糧食匱乏已達到歷史最嚴重水平。中方呼籲國際社會向也門提供更多緊急人道援助，盡快遏制糧食危機惡化蔓延的勢頭。



耿爽強調，保護平民和民用基礎設施安全是衝突各方必須遵守的國際人道法義務。聯合國機構更是不應成為襲擊目標。中方對近日20多名聯合國人員被胡塞武裝扣押表示嚴重關切，這種行為絕對不可接受。中方呼籲胡塞武裝立即無條件釋放所有被扣押人員。



耿爽說，討論也門問題不能脫離中東地區整體局勢。上周，第80屆聯合國大會開幕後通過的第一份決議，就是關於和平解決巴勒斯坦問題和落實“兩國方案”的紐約宣言。加沙衝突延宕已近兩年，造成前所未有的人道災難。中方呼籲安理會和國際社會採取一切必要手段，盡快平息加沙戰火、緩解人道局勢，推動局勢降溫，也為解決也門和紅海問題創造條件。