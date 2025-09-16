林芳正和小林鷹之宣佈參加自民黨總裁選舉

中評社香港9月16日電／共同社報導，日本官房長官林芳正（自民黨）16日下午在國會內召開記者會，宣佈參加因首相石破茂表明辭職意向而舉行的黨總裁選舉（22日發佈公告、10月4日投計票）。農相小泉進次郎在記者會上透露，已告知家鄉支持者自己有意參加黨總裁選舉。小泉表示：“打算朝著正式宣佈（參選），逐步推進工作。”前經濟安全保障擔當相小林鷹之也於16日下午在國會內舉行記者會，正式宣佈參選。小林提議為促進經濟增長而實施限期性的個人所得稅定率減稅政策。



此次總裁選舉中，如何評價自民黨與公明黨作為高物價對策而列入參院選舉競選承諾的發放現金補貼成為爭論焦點之一。各候選人將就經濟等領域的政策展開競爭。



記者會前，林芳正在自己的X平台（原推特）發帖稱：“將充分發揮自己的經驗和實際政績，力求實現穩定與增長並重的執政。”他在記者會上表示，“將在政策中納入相關措施，讓工資漲幅超過物價漲幅的勢頭不停歇。”



林芳正在岸田前政權時代的2023年12月就任官房長官，並在去年10月上台的石破政權中再獲任命。他是作為內閣中樞並處於支持首相這一立場的人物，會如何表述放眼秋季臨時國會追加經濟對策的必要性受到關注。



小林在記者會上鑒於日本所面臨的國際局勢惡化，強調了增加防衛費的必要性。他稱：“占國內生產總值（GDP）2%的比重總歸是不夠的。將儘快修改國家安全保障戰略，增加必要的金額。”



此前已宣佈參選的前幹事長茂木敏充視察了東京都內的超市。