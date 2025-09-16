特朗普“自己人”正式入駐　美聯儲震蕩加劇

中評社北京9月16日電／美聯儲定於9月16日至17日舉行貨幣政策會議，外界普遍預期，美聯儲將在本次會議上啟動降息進程。



央視新聞報導，就在本次議息會議前，當地時間15日，一名美聯儲理事提名獲確認、另一名美聯儲理事解雇令被駁回，降息決議是否將添變數？



莉薩·庫克暫時留任



當地時間9月15日，美國聯邦上訴法院阻止了總統特朗普在美聯儲議息會議召開前解雇美聯儲理事莉薩·庫克的請求。這項裁決意味著，在貨幣政策會議期間，庫克暫時可以留在美聯儲。



在聯邦上訴法院公布最新裁決之後，輿論認為特朗普政府阻止庫克參加本次美聯儲議息會議的努力宣告失敗。



美國總統特朗普8月25日以涉嫌住房抵押貸款欺詐為由解雇美聯儲理事莉薩·庫克。這一被媒體稱為“史無前例”的做法引發爭議。庫克則回應稱特朗普無權解雇她，將繼續履職。庫克通過律師阿貝·洛厄爾回應稱，特朗普將其解雇缺乏法律依據及相關權力。



按照媒體說法，庫克就職後每次就加息或降息的貨幣政策投票都追隨多數，對美聯儲主席鮑威爾亦步亦趨。



特朗普先前一直施壓美聯儲降息，但鮑威爾不為所動。據報導，外界普遍預期，美聯儲本周將降息25個基點，但特朗普希望降息幅度達到50個基點。

