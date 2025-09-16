首屆“歐華青年和平論壇”在日內瓦舉行

中評社北京9月16日電／據新華網報導，首屆“歐華青年和平論壇”15日在瑞士日內瓦舉行，來自中國、瑞士、法國、德國、巴西等國約120位嘉賓出席了此次論壇。



此次論壇由瑞士中華聯誼會、瑞士福建同鄉會、日內瓦中國學生學者聯合會及洛桑中國學生學者聯合會主辦，主題是“前事不忘，和平永續”。



中國駐瑞士大使錢敏堅在致辭時說，80年前，中國人民經過長達14年艱苦卓絕的浴血奮戰，取得抗日戰爭的偉大勝利，宣告世界反法西斯戰爭的完全勝利。他鼓勵與會各國青年爭做世界和平的維護者、文明互鑒的先行者、合作共贏的倡導者、應對氣變的行動者、科技向善的促進者，共護和平，共促發展，共創未來。



世貿組織副總幹事張向晨說，由世貿組織提出的“貿易促進和平倡議”，目的就是在貿易、和平和人道主義領域之間搭建橋梁。



聯合國日內瓦辦事處記者協會主席卡特琳·菲安康·博孔加說，9月21日是國際和平日，“歐華青年和平論壇”在此時舉行，體現了“青年們決心將和平與對話置於國際關係的核心地位”。



在小組討論中，來自不同國家的青年分享了他們對二戰歷史的理解及相關故事。中國國際問題研究院學者蘇曉輝和各國青年進行了深入交流，並現場回答了青年們關心的問題。



論壇發布了《日內瓦歐華青年和平宣言》，呼籲堅持人類命運共同體理念，尋求世界各民族合作共贏。