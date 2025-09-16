聯合國報告認定以色列在加沙犯下種族滅絕罪

中評社北京9月16日電／據央視新聞報導，當地時間16日，聯合國巴勒斯坦被占領土（包括東耶路撒冷）獨立國際調查委員會發布報告，認定以色列在加沙地帶對巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪行。



通過近兩年的調查，調查委員會得出結論，以色列當局和以色列安全部隊犯下了《防止及懲治滅絕種族罪公約》所定義的五種種族滅絕行為中的四種，即殺害某一群體的成員；對該群體成員造成嚴重的身體或精神傷害；故意破壞該群體的生存基礎，使該群體全部或部分遭到毀滅；阻止該群體生殖繁衍。



報告說，以色列當局的明確聲明以及以色列安全部隊的行為模式表明，這些種族滅絕行為的意圖是全部或部分消滅加沙地帶的巴勒斯坦人。委員會認定，以色列應為加沙發生的種族滅絕事件負責，以色列當局最高層策劃了近兩年的種族滅絕運動，且未能阻止和懲罰種族滅絕事件。



在認定種族滅絕行為的過程中，委員會審查了以色列在加沙的軍事行動，包括殺害和嚴重傷害大量巴勒斯坦人；實施全面封鎖，包括阻止人道主義援助導致饑荒；系統性地破壞加沙的醫療保健和教育系統；實施系統性的性暴力和性別暴力；直接針對兒童；對宗教和文化場所進行系統性和大規模的襲擊；以及無視國際法院的命令。



委員會認定，以色列當局無意改變其行動方針。委員會敦促以色列政府立即履行其國際法律義務，包括終止加沙地帶的種族滅絕，並全面執行國際法院的“臨時措施”。