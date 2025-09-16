《國家網絡安全事件報告管理辦法》發布

國家網信辦發布《國家網絡安全事件報告管理辦法》（圖源：央視新聞） 中評社北京9月16日電／據人民日報報導，為規範網絡安全事件報告管理，及時控制網絡安全事件造成的損失和危害，國家互聯網信息辦公室發布《國家網絡安全事件報告管理辦法》，進一步規範和明確網絡安全事件報告流程和要求。辦法將於2025年11月1日起施行。



國家網信辦有關負責人表示，近年來，各類網絡安全事件頻發，影響範圍和危害程度不斷升級。從網絡安全事件應急處置工作實踐來看，發生網絡安全事件後，及時向有關部門報告，有利於及時處置網絡安全事件，防止危害擴大或產生不良社會影響。



辦法共14條，主要對網絡安全事件報告適用範圍、監管職責、報告主體、報告流程、報告時限、報告內容等提出規範要求。辦法明確，對遲報、漏報、謊報或者瞞報網絡安全事件造成重大危害後果的運營者依法從重處罰；對採取合理必要的防護措施，有效降低網絡安全事件影響和危害，並按照規定及時報告的運營者，可視情從輕或不予追究責任。



目前，網信部門已開通12387網絡安全事件報告熱線、官網、微信公眾號、微信小程序、郵件、傳真等6類網絡安全事件報告渠道，網絡運營者、社會組織和個人可通過上述渠道向網信部門報告網絡安全事件。