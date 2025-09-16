美國政爭愈演愈烈　美麗風景線遍地開花

中評社北京9月16日電／據文匯網報導，美國聯邦政府自今年6月起便多次派遣國民警衛隊直插多個民主黨重鎮。昨日，美國總統特朗普又因華盛頓市長鮑澤拒絕該市警方配合美國移民與海關執法局（ICE）驅逐無證移民而在社交平台威脅稱，將在“必要時”宣布全國進入緊急狀態，並“對華盛頓特區進行全面聯邦管制”。目前，特朗普已在華盛頓特區部署國民警衛隊超過2，000人；此番行徑違背了美國民主制度中地方自治的基本原則，民主理念在強權政治的擠壓下受到嚴重衝擊，其種種舉措似乎要將首都“牢牢握在自己手裡”，凸顯了美國政治內鬥愈演愈烈。



細數特朗普近期在全美多地的軍事化部署行動，均劍指民主黨主政城市，削弱其自治權並強化聯邦權威。6月，特朗普以“打擊非法移民”為由，在未獲加州州長紐森同意的情況下，簽署總統備忘錄調派2，000名國民警衛隊員及700名海軍陸戰隊士兵進駐洛杉磯，協助ICE執行搜捕和驅逐任務。8月，特朗普又以“遏制華盛頓暴力犯罪、清理流浪漢”為由，向華盛頓特區部署800名國民警衛隊員，宣稱“奪回首都”。隨後，他又將芝加哥、洛杉磯、紐約等民主黨主政城市公開列為“問題城市”，聲稱這些地區“犯罪率高、治理失效”，需聯邦介入“恢復秩序”。



然而事實果真如此嗎？華盛頓警察局數據顯示，今年首七個月，特區暴力犯罪進一步降26%，凶殺案同比降12%，搶劫降28%；同樣，根據芝加哥警察局數據，今年首七個月凶殺案較2024年同期下降34%，整體槍擊事件亦下降近40%。特朗普種種軍事化手段與政治化指控，根本是欲加之罪、渲染移民威脅，意圖將聯邦執法資源武器化，向民主黨執政的“藍州”施壓。這種策略在2020年大選期間已顯露，當時他頻繁以“法律與秩序”為口號攻擊民主黨，而本次事件中犯罪率下降的城市多為民主黨長期執政區，反證“治理失敗、昏招頻出”的是他自己。



支持移民是民主黨的政治根本盤，大量移民群體及其相關支持者構成了民主黨穩固的選民基礎。特朗普作為共和黨代表人物，深知移民問題在政治博弈中的關鍵作用，故而刻意將移民問題與地方治安緊密掛鈎，將民主黨主政地區的治理成效全盤否定；由此，既可轉移民眾對通脹、醫療等核心議題的關注，又能鞏固保守派選民對“強人政治”的期待。同時，還能派遣聯邦執法部門，以維護國家安全為由“名正言順”地介入地方事務，滲透地方的決策與執行權力。



現時，“靚麗風景線”日日上演，抗議活動已蔓延至全美近30座城市，尤其是華盛頓9月6日有數千人上街遊行示威，控訴國民警衛隊“非法執法”。特朗普的強硬政策與聯邦權力擴張行為，被廣泛認為正在撕裂美國民主根基；試圖通過強化聯邦執法力量介入地方事務，打破聯邦制下聯邦與地方權力平衡的傳統。特朗普的種種行徑不斷激化矛盾，致使局勢愈發失控，如若美國在“必要時”全國進入緊急狀態，這一切又因誰而起？