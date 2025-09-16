韓新政府外交路線：致力增進與周邊四國關係

中評社香港9月16日電／韓聯社報導，韓國政府16日在國務會議上發佈國政課題並設定外交戰略路線。據此，政府將堅持國家利益至上的務實外交原則，基於韓美同盟和韓美日合作，妥善處理與美中日俄等主要國家的關係，同時致力於解決朝核問題，加強經濟外交實力。



韓美關係方面，政府將推動韓美同盟發展成為未來全面戰略同盟，保障合作範圍不局限於個別領域，在整體戰略框架內深化互利合作，兼顧各方利益，實現平衡發展，同時基於韓美同盟加深韓美日合作。



韓中關係方面，政府將推進兩國關係發展成為戰略合作夥伴關係，力促中方為實現無核化和改善韓朝關係提供協助。政府將與中方攜手保障供應鏈穩定並增進兩國民眾友誼，讓合作成果實際惠及民眾。政府還將為守護在黃海的海洋權益付出更多努力。



韓日關係方面，政府將推進“雙軌並進”戰略，對歷史問題等堅持政府基本立場，同時與日方展開面向未來的合作；韓俄關係方面，政府將與俄方保持戰略溝通，爭取兩國對恢復互惠合作關係的必要性擴大共識。



朝核和韓半島和平方面，政府將通過與美協商，為緩解緊張局勢創造對話條件，同時推動朝美磋商重啟；經濟外交方面，政府擬定期召開“經濟安全檢查會議”（暫名），為有關部門和經濟團體第一時間攜手應對全球經貿挑戰提供平台。