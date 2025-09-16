日本全國平均地價刷新1992年以來最大漲幅

中評社香港9月16日電／共同社報導，日本國土交通省16日公佈了7月1日時的都道府縣地價（基準地價），住宅用地、商業用地及所有類型用地的全國平均地價連續4年上漲，均刷新泡沫經濟崩潰後大跌的1992年以來最大漲幅。所有類型用地的漲幅為1.5%，較上年擴大0.1個百分點。除住宅需求堅挺外，訪日外國人增加帶來的酒店新建和新店開張也推升了地價。地方圈則均連續3年上漲。在不含札幌、仙台、廣島、福岡這4個主要城市的地方圈地區，此前連續29年下跌的住宅用地已轉為持平。



在日元貶值的背景下，海外資金的流入也是推升地價的因素，全國性上漲趨勢明顯。國交省負責人指出“對於東京都中心地區的公寓和北海道的度假地等，外國人的投資需求增長了”。



住宅用地的全國平均地價上漲1.0%，儘管部分地區因建築費高漲而增長乏力，但城市地區的住宅及度假地員工宿舍需求旺盛。商業用地因城市地區的店鋪和酒店需求強勁而上漲2.8%。



東京、大阪、名古屋三大都市圈的所有類型用地漲幅較上年擴大0.4個百分點，達4.3%，住宅和商業用地漲幅均有所擴大。地方圈漲幅為住宅用地0.1%、商業用地1.0%，4個主要城市的漲幅則較上年收窄。



住宅用地漲幅最大的地點是北海道富良野市，因海外資本開發度假區而大漲27.1%；商業用地漲幅最大的是北海道千歲市，因力爭量產新一代半導體的Rapidus公司進駐，漲幅達31.4%。



最高價格連續20年為東京都中央區的“明治屋銀座大樓”，每平方米為4690萬日元（約合人民幣227萬元）。