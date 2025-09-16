聯合國認定以色列在加沙地帶犯下種族滅絕罪行

中評社北京9月16日電／聯合國巴勒斯坦被佔領土（包括東耶路撒冷）和以色列問題獨立國際調查委員會16日發佈報告指出，以色列在加沙地帶對巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪行。委員會敦促以色列和其他所有國家履行國際法義務，終止這場種族滅絕行為，並懲罰肇事者。



新華社報導，報告認定，以色列當局和以色列安全部隊違反了1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》。報告審查了以色列在加沙的軍事行動，認定其種族滅絕行為包括：殺害和嚴重傷害數量空前的巴勒斯坦人；實施全面封鎖，包括阻斷人道主義援助導致饑荒；系統地摧毀加沙的醫療保健和教育系統，以及直接針對兒童和無視國際法院的命令等行為。報告認為，這些種族滅絕行為的意圖是全部或部分消滅加沙地帶的巴勒斯坦人。



該委員會主席皮萊表示，這些暴行的責任在於以色列當局最高層，他們策劃了近兩年來的種族滅絕行動。以色列公然無視國際法院的“臨時措施”以及聯合國會員國、聯合國辦事處、人權組織和民間社會團體的警告，繼續推行摧毀加沙巴勒斯坦人的戰略。



2024年1月26日，聯合國國際法院在海牙發佈具有約束力的“臨時措施”，要求以色列遵守聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》，防止在加沙地帶發生針對巴勒斯坦人的種族滅絕行為。