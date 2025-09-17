香山論壇啟幕　聚焦和平共促發展

第十二屆北京香山論壇在北京國際會議中心舉辦​（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月17日電（記者 陳思遠）9月17日至19日，第十二屆北京香山論壇將在北京國際會議中心舉辦。據瞭解，本屆論壇以“共護國際秩序，共促和平發展”為主題，已有俄、美、法、德等100餘個國家、地區和國際組織的防務部門和軍隊領導以及國際和地區組織代表確認參會，註冊會議代表、觀察員、媒體記者等約1800人。



本屆論壇緊扣世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年這一重要歷史節點，倡導國際社會共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序，深入踐行全球安全倡議、全球治理倡議，探尋行之有效的衝突解決之道，為變亂交織的世界注入更多穩定性與正能量。



論壇設置了4場全體會議和8場平行分組會。全體會議將主要探討構建公正合理的全球安全治理體系、戰略互信與亞太地區安全合作、國際秩序與世界安全穩定、對話協商與地區和平構建等核心命題；平行分組會則重點圍繞世界反法西斯戰爭勝利與國際秩序、大國關係走向、亞太安全協作等議題展開討論。



此外，論壇還將設置高端對話、青年軍官學者研討會、中外名家對話等環節以及多場閉門學術研討會，並組織高端對話採訪、專題情況介紹、研究成果展陳、特色參訪活動等，進一步濃厚互動氛圍、加強中外互鑒。



16日下午，中評社記者在會場看到，準備工作正在有序進行，媒體記者陸陸續續前往領取證件，現場還為記者準備了藍色筆記本、水性筆和袋子。



值得一提的是，中評社記者觀察到，在會場一樓設有中國維和部隊主題展，主要介紹了中國“藍盔”在國際維和、國際救援、國際護航方面做出的貢獻以及取得的成就，彰顯了中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國軍隊始終牢記履行大國擔當、維護世界和平、服務構建人類命運共同體的初心和使命。



據悉，本屆論壇的參會代表覆蓋發達國家、新興大國及中小國家，以及衝突地區相關國家代表。前軍政要員的層級、知名專家學者的比例，相較往年也有大幅提高，更具廣泛性、代表性、均衡性，充分體現開放性和包容性。

