李家超：香港籌備系列活動及優惠慶祝國慶

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月16日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超16日出席行政會議前會見傳媒時表示，為慶祝國慶，特區政府與社會各界攜手籌備了一系列豐富多彩的慶祝活動及特別優惠，涵蓋匯演、文化藝術活動、休閒康樂、展覽表演、交通飲食消費優惠等方面。“我們很熱切期待國慶，讓市民和旅客可以在歡樂、喜悅的氣氛中，一同慶祝國慶。”



李家超介紹，國慶當日早上會舉行升旗儀式及國慶酒會，晚上維港上空會有大型煙花匯演，今年主題為“維港煙花 閃耀中華”，屆時超過30000枚煙花將照亮香江。十月二日晚上會舉行國慶七十六周年文藝晚會，多間電視台會直播。



在交通方面，多個公共交通營運商將提供優惠，便利市民出外，同享喜悅。於十月一日當日市民可免費乘搭電車、天星小輪“尖沙咀－中環”航線、新渡輪“北角－紅磡”及“北角－九龍城”航線。富裕小輪會派發2 000張免費乘船券，可於當日免費乘搭“中環－紅磡”及“北角－觀塘－啟德”航線。小童可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士的指定日間路線。港鐵在十月一日會以抽獎形式送出76 000張電子單程票，中獎市民可於指定限期內免費乘搭一次本地車程、羅湖或落馬洲站過境車程，或機場快線車程。



在文化藝術與消閒方面，政府和多個機構會推出多項優惠，與眾同樂。